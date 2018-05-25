В Бишкеке последний звонок прозвенел для 5823 выпускников 11-х классов

25 мая 2018 года с 9:00 часов во всех столичных школах прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", ознаменовавшее окончание учебного года.

Для 10 тысячи 626 девятых и 5 тысяч 823 выпускников одиннадцатых классов прозвенел последний школьный звонок.

На торжественных мероприятиях приняли участие родители, преподаватели и почетные гости.

После поздравительных речей учащиеся начальных классов представили выпускникам танцевальные номера и пели всеми известные школьные песни.

В завершении праздничной линейки выпускники одиннадцатых и девятых классов станцевали последний школьный вальс.