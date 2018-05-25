Погода
$ 68.17 - 68.44
€ 79.50 - 80.57

В Бишкеке последний звонок прозвенел для 5823 выпускников 11-х классов

116  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

25 мая 2018 года с 9:00 часов во всех столичных школах прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", ознаменовавшее окончание учебного года.

Для 10 тысячи 626 девятых и 5 тысяч 823 выпускников одиннадцатых классов прозвенел последний школьный звонок.

На торжественных мероприятиях приняли участие родители, преподаватели и почетные гости.

После поздравительных речей учащиеся начальных классов представили выпускникам танцевальные номера и пели всеми известные школьные песни.

В завершении праздничной линейки выпускники одиннадцатых и девятых классов станцевали последний школьный вальс.

URL: https://www.vb.kg/371083
Теги:
школа, Бишкек, Последний звонок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  