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Последний звонок. За что выпускников задерживала милиция?

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- Виктория Григоренко
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Серьезных нарушений порядка со стороны выпускников школ по городу Бишкек на "Последний звонок" не выявлено. Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы ГУВД столицы Адыл Оморов.

По его информации, основные правонарушения фиксировались по части правил Дорожного движения.

- Выпускники, которых милиция задерживала за распитием спиртных напитков, передавались родителям.Также с ними проводилась профилактическая работа. В целом же 25 мая прошло в спокойном режиме, - пояснил Оморов.

Напомним, 25 мая в школах города прозвенел "Последний звонок" для учеников 9-11 классов.

URL: https://www.vb.kg/371092
Теги:
ГУВД, ПДД, Бишкек, выпускной вечер
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