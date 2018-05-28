Последний звонок. За что выпускников задерживала милиция?

Серьезных нарушений порядка со стороны выпускников школ по городу Бишкек на "Последний звонок" не выявлено. Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы ГУВД столицы Адыл Оморов.

По его информации, основные правонарушения фиксировались по части правил Дорожного движения.

- Выпускники, которых милиция задерживала за распитием спиртных напитков, передавались родителям.Также с ними проводилась профилактическая работа. В целом же 25 мая прошло в спокойном режиме, - пояснил Оморов.

Напомним, 25 мая в школах города прозвенел "Последний звонок" для учеников 9-11 классов.