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Колоссальные нарушения выявлены при строительстве ипподрома на Иссык-Куле

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- ВБ
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АКС ГКНБ Кыргызской Республики совместно со Счетной палатой Кыргызской Республики проводится проверка обоснованности расходования средств при строительстве ипподрома в селе Бактуу-Долоноту Бостеринского айыльного аймака Иссык–Кульской области для проведения 2 Всемирных игр кочевников.

По предварительным результатам проверки установлено, что при определении генерального подрядчика строительства объекта допущены многочисленные нарушения норм Законов КР "О государственных закупках" и "О градостроительстве и архитектуре".

Так, договор с подрядчиком был заключен без проектно-сметной документации и государственной экспертизы. В результате чего расходы на строительство увеличились с 480 млн сомов до 1 млрд 584 млн сомов. Также установлены факты завышения объемов отдельных строительных работ (калькуляция стоимости строительных работ) на сумму более 10 млн сомов, при этом на 144 млн сомов отсутствуют документы финансовой отчетности.

Согласно экспертизе испытательной лаборатории Республиканского Центра сертификации в строительстве, асфальтобетонное дорожное покрытие, на которое было затрачено 31 млн 398 тыс. сомов, не соответствует нормативной плотности и не выдержит срок эксплуатации.

Также выявлены недостатки и нарушения при строительстве и установке не соответствующей проекту металлической фермы на сумму 8 млн 244 тыс. сомов.

Установлен факт нецелевого использования средств в сумме 9 млн 737 тыс. сомов на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации (селя) на объекте, тогда как данная работа должна была произведена за счет статей расходования, предусмотренных в МЧС КР.

В настоящее время продолжаются необходимые проверочные мероприятия, и по результатам завершения аудита будет дана юридическая оценка материалам.

URL: https://www.vb.kg/371094
Теги:
ГКНБ, СИЗО, коррупция, нарушения, АКС ГКНБ, Всемирные игры кочевников, ипподром
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Комментарии
тимур
28.05.2018, 10:45

кыргызстанда өлкөнүн эсебинен аялдама курулса да стадион курлсада деги койчу эмне крклбпасын сөзсүз жемей. жеке бул эле стадион эмес  буга чейин крулган курулушту кылдат текшерсе сөсүз коррупциялык схеманы табууга болот. мындай мыйзам бузууларга барган жетекчиледин баарын сот жообуна тартуу керек. 

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Жалоба модератору
Жылдыз
28.05.2018, 10:45

Здесь тоже торчат уши Илмиянова или его Атамшку.

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Эрмек
28.05.2018, 11:23

А Сапар всегда там, где можно бесконечно рубить бабло, опираясь на аташку АША: ипподром, дороги, Лигласс, ТВЕА, Кемин-ДАТКА, ттопливо аэропорт Манас, Совет Директоров Газпром, коттеджный городок Максима.

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Калыс
28.05.2018, 11:29

Силно нада ипатром да?

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Кыргызбай
28.05.2018, 11:53

Сапара надо закрывать с Аша и с мамашей ,которая через кафе алатоо травит людей,кок коз элди жарытпайт

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Абдыкалык Р
28.05.2018, 12:29

Воры. Сколька модная воровать?

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Чел
28.05.2018, 13:48

А куда дели старые конструкции? Зачем было по новой все строить?

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Сталинбек
28.05.2018, 13:56

Пора пригласить иностранных спецов для управления экономикой как это делают в Узбекистане (сейчас пойдет шквал упреков в непатриотизме), иначе сами никак не можем нормально даже туалет построить. На голом патриотизме экономику не поднимем. Заодно депутатам ЖК предложил бы не упустить свой исторический шанс-отказаться от привилегий, в т.ч. от надбавок 40 тыс. с последующим сокращением количества до минимума 40-50 депутатов, вернуть смертную казнь за тяжкие преступления, в т.ч. за присвоение народных средств.

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мэсний
28.05.2018, 15:44

это мэсний психология..урвать..своровать..ограбить..потом стать депутатом или министром..и народным героем у мэсних.на местности где родился и требовать поставить памятник самому себе или на крайний случай назвать школу в честь себя любимого...говорят чучук кушать много вредно..и мясо..для сосудов...для сосудов головного мозга тоже..от вредности и появляются такие мысли то под дождем постоять и требовать звания героя..то при жизни в селе между гор поставить себе памятник..)))..то одну и ту же улицу назвать по разному и по несколько раз в году разными названиями..видно на сосуды головного мозга что то давит...видно не один холестерин виноват в этом..))

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Сарпар
28.05.2018, 15:58

Здесь тоже торчат ухи Аташки и сары балашки наверно. Без коррупции не перестали жить что ли?

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