Колоссальные нарушения выявлены при строительстве ипподрома на Иссык-Куле

АКС ГКНБ Кыргызской Республики совместно со Счетной палатой Кыргызской Республики проводится проверка обоснованности расходования средств при строительстве ипподрома в селе Бактуу-Долоноту Бостеринского айыльного аймака Иссык–Кульской области для проведения 2 Всемирных игр кочевников.

По предварительным результатам проверки установлено, что при определении генерального подрядчика строительства объекта допущены многочисленные нарушения норм Законов КР "О государственных закупках" и "О градостроительстве и архитектуре".

Так, договор с подрядчиком был заключен без проектно-сметной документации и государственной экспертизы. В результате чего расходы на строительство увеличились с 480 млн сомов до 1 млрд 584 млн сомов. Также установлены факты завышения объемов отдельных строительных работ (калькуляция стоимости строительных работ) на сумму более 10 млн сомов, при этом на 144 млн сомов отсутствуют документы финансовой отчетности.

Согласно экспертизе испытательной лаборатории Республиканского Центра сертификации в строительстве, асфальтобетонное дорожное покрытие, на которое было затрачено 31 млн 398 тыс. сомов, не соответствует нормативной плотности и не выдержит срок эксплуатации.

Также выявлены недостатки и нарушения при строительстве и установке не соответствующей проекту металлической фермы на сумму 8 млн 244 тыс. сомов.

Установлен факт нецелевого использования средств в сумме 9 млн 737 тыс. сомов на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации (селя) на объекте, тогда как данная работа должна была произведена за счет статей расходования, предусмотренных в МЧС КР.

В настоящее время продолжаются необходимые проверочные мероприятия, и по результатам завершения аудита будет дана юридическая оценка материалам.