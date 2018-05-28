Деньги, мусор… Краткая повестка дня заседания Бишкекского горкенеша

Завтра, 29 мая текущего года состоится очередная XVI сессия Бишкекского городского кенеша, сообщает пресс-служба БГК.

Проект повестки дня, утвержденный Президиумом БГК, состоит из 9 вопросов.

На сессии депутатский корпус намерен заслушать отчеты о деятельности ряда муниципальных служб: "Бишкекгорлифт" за 2017 год и планах на 2018 год, Управления капитального строительства, отчет вице-мэра города Бишкек, курирующего вопросы здравоохранения, образования и социально-культурного блока о состоянии дел и проделанной работе за 2017 год и первый квартал 2018 года, и отчет об исполнении бюджета столицы за 2017 год.

Кроме того, в проект повестки дня внесены вопросы: "О жилищном фонде и порядке его предоставления", "О ходе реализации постановлений БГК "Об одобрении привлечения грантовых и кредитных средств на улучшения системы управления ТБО в городе Бишкек" от 8 мая 2013 и "О даче согласия на создания структурного подразделения мэрии города Бишкек" от 30 июня 2014 года, в части сбора тарифа на вывоз ТБО и его расщеплению между МП "Бишкекский санитарный полигон", и МП "Тазалык", и по погашению средств в сумме 22,0 млн евро по линии ЕБРР на улучшение системы управления ТБО в городе Бишкек" и другие.