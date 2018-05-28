58-летнюю женщину подозревают в краже телефона в маршрутке

Сотрудниками ГУВД г. Бишкек задержана подозреваемая в краже. В милицию с заявлением обратилась жительница столицы с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые 27 мая текущего года в маршрутке из сумки похитили сотовый телефон марки "Самсунг J3". Тем самым потерпевшей причинен значительный материальный ущерб.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 164 "Кража" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУВД г. Бишкек было задержано подозреваемое лицо, ею оказалась Р.Л., 1960 г.р. При задержании у подозреваемой был обнаружен и изъят сотовый телефон марки "Самсунг J3".

В настоящее время проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. На основании ст. 94 УПК КР задержанная водворена в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.