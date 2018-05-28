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Президент главе ГКНБ: все резонансные коррупционные дела довести до конца!

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая, принял председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Идриса Кадыркулова.

Были обсуждены результаты деятельности ГКНБ, а также принимаемые меры по реализации возложенных задач, в том числе по реализации Решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года.

Президент отметил, что ГКНБ, как один из важных органов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан, должен вести эффективную борьбу с внутренними и внешними угрозами, международным терроризмом и религиозным экстремизмом.

Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи указал на необходимость продолжения активной работы по выявлению фактов совершения должностных преступлений, связанных с коррупцией, хищением государственной или муниципальной собственности, доведения до логического завершения всех резонансных уголовных дел коррупционной направленности.

"В отношении виновных лиц необходимо принимать жесткие меры, а также обеспечить возмещение ущерба, причиненного преступлениями", - подчеркнул Глава государства.

URL: https://www.vb.kg/371106
Теги:
ГКНБ, коррупция, президент, уголовная ответственность, совбез, Идрис Кадыркулов, Сооронбай Жээнбеков
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