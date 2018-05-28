Погода
$ 68.25 - 68.45
€ 79.82 - 80.62

Сотрудники МВД и погранслужбы приторговывали наркотой. На чем и погорели

696  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция, направленная на выявление и пресечение преступной группировки, состоящей из действующего сотрудника милиции и военнослужащего пограничной службы.

С начала апреля 2018 года у оперативных сотрудников СБНОН МВД Кыргызской Республики в разработке находились лейтенант милиции Т.Т., старший оперуполномоченный Службы криминальной милиции УВД Ленинского района и военнослужащий на контрактной основе Пограничной службы Кыргызской Республики, рядовой К.К.. Следственной службой МВД Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.

Так, 27 мая 2018 года примерно в 15:00 часов на территории города Бишкек при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики была остановлена автомашина "Лада-Приора" с государственными номерами, под управлением 32-летнего Т.Т., При досмотре в барсетке было обнаружено и изъято 2 спичечных коробка с темно-зеленым вещество со специфическим запахом конопли.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики на территории города Бишкек был задержан 26-летний К.К., при личном досмотре в рюкзаке у него было обнаружено и изъято 4 спичечных коробка с темно-зеленым веществом со специфическим запахом конопли.

Согласно исследованию Криминалистического Управления МВД КР, полученные вещества являются наркотическим средством смолой каннабиса (гашиш) весом 75,87 грамм.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время расследование продолжается. Одной из главных задач МВД остается очищение собственных рядов от нарушителей законности, искоренению преступных проявлений, коррупции.

URL: https://www.vb.kg/371107
Теги:
Ленинский район, наркотики, МВД, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
кендир
28.05.2018, 15:31

совсем мелкая рыба.

0
Цитировать
Жалоба модератору
прр
28.05.2018, 15:47

судя по заголовку я думал поймали личного курьера накробарона. а так тянет на для личного пользования...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  