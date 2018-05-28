Сотрудники МВД и погранслужбы приторговывали наркотой. На чем и погорели

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция, направленная на выявление и пресечение преступной группировки, состоящей из действующего сотрудника милиции и военнослужащего пограничной службы.

С начала апреля 2018 года у оперативных сотрудников СБНОН МВД Кыргызской Республики в разработке находились лейтенант милиции Т.Т., старший оперуполномоченный Службы криминальной милиции УВД Ленинского района и военнослужащий на контрактной основе Пограничной службы Кыргызской Республики, рядовой К.К.. Следственной службой МВД Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.

Так, 27 мая 2018 года примерно в 15:00 часов на территории города Бишкек при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики была остановлена автомашина "Лада-Приора" с государственными номерами, под управлением 32-летнего Т.Т., При досмотре в барсетке было обнаружено и изъято 2 спичечных коробка с темно-зеленым вещество со специфическим запахом конопли.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики на территории города Бишкек был задержан 26-летний К.К., при личном досмотре в рюкзаке у него было обнаружено и изъято 4 спичечных коробка с темно-зеленым веществом со специфическим запахом конопли.

Согласно исследованию Криминалистического Управления МВД КР, полученные вещества являются наркотическим средством смолой каннабиса (гашиш) весом 75,87 грамм.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время расследование продолжается. Одной из главных задач МВД остается очищение собственных рядов от нарушителей законности, искоренению преступных проявлений, коррупции.