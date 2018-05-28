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Убирайте купальники, доставайте лыжи: штормовое со снегом и сильным ветром

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- ВБ
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Очередным штормовым предупреждением "радует" кыргызстанцев пресс-служба МЧС КР.

28 мая и 29 мая ночью ожидается неустойчивая погода: 28 мая на большей части территории дожди, грозы, на летних пастбищах переход дождя в снег, в горных районах снег. В Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях осадки сильные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 17-22 м/с. 29 мая ночью на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей дожди, в горных районах снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей осадки ожидаются в горных районах.

29 мая ночью температура воздуха в Чуйской области 3…8°, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 5…10°, в предгорных районах, в Таласской долине, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей 1…6°, в горных районах 0…-5°, в высокогорных районах -5…-10°. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 28 по 31 мая 2018 г. в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей селеопасно.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 29-31 мая и 1-2 июня

29 мая ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории дожди, в горных районах снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях осадки ожидаются лишь в горных районах, в зоне земледелия без осадков. Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, ночью по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.

30 мая ночью без осадков. Днем на большей части территории дожди, грозы, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, днем с порывами до 17-22 м/с.

31 мая ночью на большей части территории дожди, грозы, в горных районах снег. Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях дожди, грозы, в горных районах снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в зоне земледелия Нарынской области и по акварии оз. Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.

1-2 июня без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 3-4 июня

3-4 июня без осадков. Небольшое колебание температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 29-31 мая

29 мая без осадков, ветер западный 4-9 м/с.

30 мая ночью без осадков. 30 мая днем и 31 мая ночью временами дождь, гроза. 31 мая днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 30 мая днем с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 29-31 мая

29 мая без осадков, ветер западный 4-9 м/с.

30 мая ночью без осадков. 30 мая днем и 31 мая ночью временами дождь, гроза. 31 мая днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

URL: https://www.vb.kg/371112
Теги:
МЧС, погода, снегопад, штормовое предупреждение, Ураган
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