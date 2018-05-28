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В деле строительства ипподрома всплыли имена двух кандидатов в депутаты

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- Оксана Гут
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1 сентября 2016 года в Кыргызстане презентовали новенький ипподром в Чолпон-Ате для проведения Всемирных игр кочевников.

"Несмотря на то, что объект построен в столь краткие сроки (около 7 месяцев – ред.), он отвечает всем требованиям технической безопасности", - отмечали в Госэкотехинспекции.

Строительные работы выполнял генеральный подрядчик ОсОО "СМУ-3". Также были задействованы 3 субподрядных организаций: ОсОО "Каганат Строй" для строительства конюшни, стоянки, дороги, ирригация, благоустройство; ОсОО "УКС" в строительстве западной трибуны; ОсОО "Иссыккуль курулуш Сервис" на бурение скважины для питьевой воды, резервуара, системы канализации - запомните названия этих компаний, мы к ним вернемся позже.

Документ о принятии на баланс объекта был подписан главой представительства Госэкотехинспекции по Иссык-Кульской области Талантбеком Борочоровым.

Как заявлял тогда еще глава Госстроя Турдубек Мамбетов "ипподром - это уникальный объект. Он находится под контролем правительства, премьер-министра и президента. Поэтому его финансирование было беспрерывным. Всего выделено 1 млрд 584 млн сомов. Еще 11 млн премьер-министр дал на непредвиденные затраты".

О непредвиденных расходах

АКС ГКНБ совместно со Счетной палатой установлен факт нецелевого использования средств при строительстве вышеуказанного ипподрома в сумме 9 млн. 737 тыс. сомов. Эти деньги были потрачены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации – селя - на объекте. В ГКНБ заявляют, что данную работу должны были произвести за счет статей расходования, предусмотренных в МЧС КР. Напомним, сель сошел 16 августа 2016 года на участке Тогуз-Булак Чолпон-Аты. Были затоплены улицы, 70 жилых домов, несколько кафе, территория культурного центра "Рух-Ордо" и около 80 метров дорожки для конных скачек на новом ипподроме для ВИК.

Восстановление последнего взял на себя секретариат ВИК-2016, заявив об этом широкой общественности и о том, что селевой поток большого ущерба не нанес. Куда же тогда ушло столько денег?

По закону "О госзакупках"

В ГКНБ заявляют, что договор с подрядчиком был заключен без проектно-сметной документации и государственной экспертизы. В результате чего расходы на строительство увеличились с 480 млн. сомов до 1 млрд. 584 млн. сомов.

Вот, что по этому поводу ответили интернет-редакции "Вечерний Бишкек" в самом ОсОО "СМУ-3":

- Конкурс был проведен в соответствии с законом "о Госзакупках". ОсОО "СМУ-3" участвовало по письменному приглашению ДЖГС Госстрой КР и представило все необходимые документы.

Куда пропали 144 млн сомов?

- Документы финансовой отчетности представлены в полном объеме, указанная сумма 144 тыс. возникла как кредиторская задолженность по иностранному субподрядчику "Gregori Int", т.к. произведена адаптация проекта и ПСД находится на государственной экспертизе. После заключения Госэкспертизы, будет произведена полная приемка всей финансовой отчетности, - сообщил генеральный подрядчик.

Еще одно нарушение выявил Комитет нацбезопасности при строительстве металлической фермы на сумму 8 млн. 244 тыс. сомов.

- Во-первых, металлические фермы были изготовлены и смонтированы согласно проектной документации. Во-вторых, в целях экономии времени и его ограниченности после сборки металлоконструкции ферм осуществлялась их обварка, и необходимость в монтажных болтах резко уменьшилась, что не является нарушением и не влияет на прочность. Это уже показала 2-х летняя эксплуатация объекта. Использование монтажных болтов (сборочных) является прерогативой монтажной организации, согласно СНиП. И, в-третьих, стоимость изготовления и монтаж металлоконструкции ферм не может быть завышенной т.к. расчеты производились согласно СНиП с последующей проверкой соответствующими службами Госстроя КР и Счетной Палаты, - подчеркнули в компании "СМУ-3".

Комментировать факты завышения объемов строительных работ на общую сумму более 10 млн. сомов подрядчик отказался. Объясняя это тем, что хочет дождаться окончания очередной проверки.

А вот в Госстрое, курирующем строительство ипподрома, и вовсе заявили, что к комментариям по проверке ГКНБ им необходимо подготовиться. Как долго, не сообщили.

Сплошные кандидаты в депутаты

В начале материала мы попросили вас, уважаемые читатели, запомнить названия трех фирм, которые также были задействованы в качестве субподрядчиков в строительстве: ОсОО "Каганат Строй", ОсОО "УКС" и ОсОО "Иссык-Куль курулуш Сервис".

О последней компании мы уже писали подробно в материале "Владелец стройки, отравляющей жизнь жителям "Тунгуча" - кандидат в депутаты" .

О компании ОсОО "Иссык-Куль курулуш Сервис" известно следующее - согласно открытым данным Министерства юстиции КР, учредителем является Джаныбеков Жекшембек Акушевич. В 2015 году Жекшембек Джаныбеков баллотировался в парламент от партии "Аалам - партия беспартийных". А вот ОсОО "УКС" по базе Минюста не проходит. Будем разбираться.

Будут ли у следствия вопросы к этим гражданам? Чьи еще имена всплывут в связи с этими делами? Будем наблюдать.

URL: https://www.vb.kg/371113
Теги:
бюджет, Чолпон-Ата, Всемирные игры кочевников, Госэкотехинспекция, ипподром, Госстрой
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