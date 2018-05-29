Отключение газа по всей республике

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах и по следующему графику:

- 29-30 мая в г. Ош по ул. К.Датка, ул. Молдониязова, ул. Чкалова, мкр. Кулатова;

- 30 мая в г. Токмок по ул. Первомайская, Береговая, Казахстанская, Пионерская;

- 31 мая в с. Сокулук в районе, ограниченном отрезками улиц: Индустриальная, ул. 50 лет Октября, Торговая, Краснодарская;

- 30-31 мая в с. Нижняя Ала-Арча по ул.Киргизская, пер.Западный;

- 30-31 мая в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Асаналиева, Кочкорская, Матыева, Островского; Матыева, Р.Люксембург, Абдыкадырова, Асаналиева; по ул. Токтогула д.57, 75/1; Шопокова д.101/1;

- 31-1 июня в г. Бишкек в районе улиц: Хвойная, Крымская, Аул.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.