Кыргызстанцы научили канадцев собирать юрту

Культуру и традиции кыргызского народа показали кыргызстанцы, проживающие в Торонто. Об этом сообщила исполнительный директор НПО "Кыргызстанцы в Канаде" Мира Казыбаева.

По ее словам, Кыргызская Республика впервые была представлена на фестивале культур, который прошел в минувшие выходные в городе Миссиссаге.

В течение трех дней представители почти 70 стран мира смогли получить исчерпывающую информацию об истории и культуре Кыргызстана. Кроме того, на выставке была установлена юрта, а также проживающие в Канаде кыргызстанцы приготовили блюда национальной кухни.

Делегация из провинции Альберта и танцевальная группа из Нью-Йорка "Даткайым" выступили в национальных нарядах.

Кроме того, любой желающий мог не только увидеть, но и приобрести изделия из войлока и кожи, а также научиться собирать юрту.

Стоит отметить, что наши соотечественники были единственными представителями Центральной Азии.