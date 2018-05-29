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1 июня дети из социальных центров Бишкека отдохнут в аквапарке

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- ВБ
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1 июня в честь празднования Международного дня защиты детей Агентство развития города Бишкек совместно с ЦО "Аквапарк Роял Фиш" организует праздничное благотворительное мероприятие для детей из социальных центров при мэрии города Бишкек.

В честь праздника воспитанникам социальных центров будут предложены водные горки и бассейны, праздничный обед, сопровождающая развлекательная программа аниматоров и конкурсы с призами.

Также будут приглашены художники для нанесения аквагрима всем желающим.

На праздничное благотворительное мероприятие по согласованию с управлением социального развития столичной мэрии, были приглашены дети из следующих центров:

- Центра реинтеграции для несовершеннолетних детей "Айданек";

- Центра реабилитации детей и молодежи;

- Центра социальной адаптации детей.

Общая численность: 150 детей в возрасте от 4 до 18 лет.

Начало мероприятия: 1 июня текущего года, в 12:00 часов, ЦО "Аквапарк Роял Фиш" село Беш-Кунгей.

URL: https://www.vb.kg/371123
Теги:
дети, Бишкек, мэрия
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