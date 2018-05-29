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В Бишкеке пропал еще один подросток!

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- ВБ
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В УВД Октябрьского района разыскивается без вести пропавший Халиков Илдар Жоошбекович, 18.06.2003 г.р., который 28 мая текущего года вышел из дому в школу и не вернулся.

Приметы: возраст 15 лет, рост 163 см., худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза черного цвета. Был одет: куртка синего цвета, джинсы черного цвета, мокасины желтого цвета.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Халикова Илдара, просим Вас сообщить в УВД Октябрьского района или по телефонам: (0312) 54-41-84, (0557) 102-907, или в службу "102".

URL: https://www.vb.kg/371124
Теги:
ГУВД, дети, Октябрьский район, розыск, Бишкек
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