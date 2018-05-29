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Фильм Аскара Нуракун уулу "Киноман" поедет на международный фестиваль

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- ВБ
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Короткометражный фильм режиссера Аскара Нуракун уулу "Киноман" отобран в конкурсную программу Международного кинофестиваля детских фильмов "Mo&Friese" в Гамбурге (Германия). Кинофестиваль пройдет с 3 по 10 июня 2018 г.

Фильм "Киноман" является дебютной студенческой работой режиссера. В киноленте рассказывается история маленького зрителя, попытка посмотреть кино у которого заканчивается неудачей. Он довольствуется звуками из давно знакомых фильмов, доносящихся из кинозала, куда его не пустили. Но благодаря своей любви и стечению обстоятельств, ему все же удается добиться желаемого.

Творческая группа ки﻿нокартины "Киноман" выражает огромную благодарность Фонду "Сорос-Кыргызстан" за оказанную поддержку и предоставление средств для покрытия транспортных расходов, благодаря чему представители картины смогут посетить кинофестиваль и представить фильм. ﻿

Напомним, кинокартина "Киноман" является совместным производством киностудии "Айтыш Фильм" и КТУ "Манас". В фильме снимались Атай Наамат уулу, Улан Жукенов, Турсун Мамыралиев. В Форуме молодого кино стран СНГ "Умут", который проходил в Бишкеке с 18 по 20 декабря 2017 г., картина получила Гран-при национального конкурса, а в МКФ в Кракове "Etiuda&Anima" (Польша) и Мальме (Швеция) кинокартина удостоилась Почетного диплома жюри, в МКФ в Кайсери (Турция) фильм получил "Специальный приз жюри", а недавно в конкурсе короткометражных фильмов киношколы "Содружество", который проходил в Батуми (Грузия) кинолента была удостоена первого места.

Кинофорум был основан в 1998 году и нацелен на развитие детского кино. Аудитория фестиваля - дети от 4 до 14 лет. В рамках фестиваля устраиваются семинары, на которых дети учатся снимать собственные фильмы. Конкурсная программа фестиваля включает в себя несколько номинаций. В секции "Международные фильмы" оцениваются кинематографические произведения, созданные творческими группами со всего мира. Кинофестиваль Mo&Friese входит в структуру крупного Гамбургского кинофестиваля короткометражных фильмов, который является одним из наиболее значимых мировых событий в индустрии кино. Гамбургский кинофестиваль взял старт еще в 1985 году и носил лаконичное название "NoBudget". На фестивале будет представлено огромное количество фильмов-участников, рассортированных по различным секциям. Ежегодно кинофестиваль привлекает фестивальных организаторов, дистрибьюторов, продюсеров и огромное количество гостей. Помимо конкурса предусмотрены такие внеконкурсные программы, как панельные дискуссии, уличные фестивальные просмотры и др.

URL: https://www.vb.kg/371128
Теги:
кино, фестиваль
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