Совет по отбору судей возобновил рассмотрение кандидатур в местные суды

Совет по отбору судей Кыргызской Республики возобновил ранее приостановленный прием документов на замещение 5 вакантных должностей судей Бишкекского городского суда и 6 вакантных должностей судей Чуйского областного суда.

Прием заявлений и документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судов будет осуществляться c 4 по 22 июня 2018 года по адресу Ибраимова, 64, 1 этаж 2 кабинет.

Более подробную информацию можно получить на новом официальном сайте Совета по отбору судей КР otbor.sot.kg или на сайте www.otborsudei.kg

Контактные телефоны:0(558) 887 234