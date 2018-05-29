Погода
$ 68.21 - 68.45
€ 79.35 - 80.15

Совет по отбору судей возобновил рассмотрение кандидатур в местные суды

170  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет по отбору судей Кыргызской Республики возобновил ранее приостановленный прием документов на замещение 5 вакантных должностей судей Бишкекского городского суда и 6 вакантных должностей судей Чуйского областного суда.

Прием заявлений и документов от кандидатов на вакантные должности судей местных судов будет осуществляться c 4 по 22 июня 2018 года по адресу Ибраимова, 64, 1 этаж 2 кабинет.

Более подробную информацию можно получить на новом официальном сайте Совета по отбору судей КР otbor.sot.kg или на сайте www.otborsudei.kg

Контактные телефоны:0(558) 887 234

URL: https://www.vb.kg/371138
Теги:
Совет по отбору судей, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  