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Откуда пришел в Соцфонд новый зампред Эсен Нурдинов?

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Нурдинов Эсен назначен заместителем председателя Социального фонда Кыргызской Республики.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Нурдинов Эсен Сатыбалдыевич

Дата рождения 25.08.1975 года

Место рождения Ошская область, Алайский район, совхоз "Правда", село Кара- Шоро

Национальность кыргыз

Образование высшее-Университет "ДАСТАН" юридический факультет 1995г.

высшее-КНУ им. Ж.Баласагына "Финансы и кредит" 2007-2009 гг.

Специальность юрист, экономист.

Трудовая деятельность:

2001- 2002гг. – Финансовая полиция по г.Бишкек младший оперуполномоченный

2002-2003 гг. – Гос.комиссия по развитию предпринимательства при ПКР специалист I категории

2003-2006 гг. – Социальный Фонд начальник юридического отдела

2006-2007 гг. – Служба финансовой разведки КР главный инспектор

2007-2013 гг. – начальник Первомайского районного управления Социального фонда

2013-2018гг – начальник Ленинского районного управления Социального фонда Кыргызской Республики

С 2018г – по настоящее время – Заместитель Социального фонда Кыргызской Республики

Награды:

- Награжден Почетной грамотой Социального фонда Кыргызской Республики

- Награжден знаком "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики"

- Награжден Почетной грамотой мээри г.Бишкек

- Награжден Почетной грамотой городского кенеша г.Бишкек

- Награжден Почетной грамотой Государственной налоговой службы Кыргызской Республики

- Награжден Почетной грамотой Аппарата Правительства Кыргызской Республики

URL: https://www.vb.kg/371141
Теги:
кадры, правительство, Социальный фонд
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