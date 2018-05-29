Откуда пришел в Соцфонд новый зампред Эсен Нурдинов?

Нурдинов Эсен назначен заместителем председателя Социального фонда Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Нурдинов Эсен Сатыбалдыевич
Дата рождения 25.08.1975 года
Место рождения Ошская область, Алайский район, совхоз "Правда", село Кара- Шоро
Национальность кыргыз
Образование высшее-Университет "ДАСТАН" юридический факультет 1995г.
высшее-КНУ им. Ж.Баласагына "Финансы и кредит" 2007-2009 гг.
Специальность юрист, экономист.
Трудовая деятельность:
2001- 2002гг. – Финансовая полиция по г.Бишкек младший оперуполномоченный
2002-2003 гг. – Гос.комиссия по развитию предпринимательства при ПКР специалист I категории
2003-2006 гг. – Социальный Фонд начальник юридического отдела
2006-2007 гг. – Служба финансовой разведки КР главный инспектор
2007-2013 гг. – начальник Первомайского районного управления Социального фонда
2013-2018гг – начальник Ленинского районного управления Социального фонда Кыргызской Республики
С 2018г – по настоящее время – Заместитель Социального фонда Кыргызской Республики
Награды:
- Награжден Почетной грамотой Социального фонда Кыргызской Республики
- Награжден знаком "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики"
- Награжден Почетной грамотой мээри г.Бишкек
- Награжден Почетной грамотой городского кенеша г.Бишкек
- Награжден Почетной грамотой Государственной налоговой службы Кыргызской Республики
- Награжден Почетной грамотой Аппарата Правительства Кыргызской Республики