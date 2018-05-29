Николай Чуйков назначен первым зампредом Нацстаткомитета КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Чуйков Николай Алексеевич назначен первым заместителем председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Чуйков Николай Алексеевич родился 26 декабря 1980 года в пгт. Быстровка Чуйской области. Окончил в 2003 году Кыргызско-Российский (Славянский) Университет по специальности экономист-математик. Магистр. Старший преподаватель Департамента экономики Американского Университета Центральной Азии. Имеет классный чин: "Советник государственной службы 1 класса".

Трудовая деятельность:

2003-2004 ведущий специалист финансового отдела Национального статистического комитета КР

2004-2006 ведущий специалист, главный специалист управления выборочных обследований Национального статистического комитета КР

2006-2007 главный специалист отдела системы национальных счетов Национального статистического комитета КР

2007-2009 начальник отдела статистики цен и международных сопоставлений Национального статистического комитета КР

2009 начальник Отдела анализа и прогноза финансовых рынков управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономического развития и торговли КР

2009-2010 эксперт Службы стратегий и программ Центрального Агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям

2011-2013 эксперт, заведующий Сектором прогнозирования и анализа отдела экономики и стратегического развития Аппарата Правительства КР

2013 заместитель заведующего Отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства КР

2014 заведующий Сектором по интеграционным процессам и макроэкономики отдела экономики и инвестиций Аппарата Правительства КР

2014-по настоящее время заведующий Отделом экономики и инвестиций Аппарата Правительства КР.