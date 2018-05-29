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Николай Чуйков назначен первым зампредом Нацстаткомитета КР

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- Мария Озмитель
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Чуйков Николай Алексеевич назначен первым заместителем председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Чуйков Николай Алексеевич родился 26 декабря 1980 года в пгт. Быстровка Чуйской области. Окончил в 2003 году Кыргызско-Российский (Славянский) Университет по специальности экономист-математик. Магистр. Старший преподаватель Департамента экономики Американского Университета Центральной Азии. Имеет классный чин: "Советник государственной службы 1 класса".

Трудовая деятельность:

2003-2004 ведущий специалист финансового отдела Национального статистического комитета КР

2004-2006 ведущий специалист, главный специалист управления выборочных обследований Национального статистического комитета КР

2006-2007 главный специалист отдела системы национальных счетов Национального статистического комитета КР

2007-2009 начальник отдела статистики цен и международных сопоставлений Национального статистического комитета КР

2009 начальник Отдела анализа и прогноза финансовых рынков управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономического развития и торговли КР

2009-2010 эксперт Службы стратегий и программ Центрального Агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям

2011-2013 эксперт, заведующий Сектором прогнозирования и анализа отдела экономики и стратегического развития Аппарата Правительства КР

2013 заместитель заведующего Отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства КР

2014 заведующий Сектором по интеграционным процессам и макроэкономики отдела экономики и инвестиций Аппарата Правительства КР

2014-по настоящее время заведующий Отделом экономики и инвестиций Аппарата Правительства КР.

URL: https://www.vb.kg/371142
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