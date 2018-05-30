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2-летнего малыша остервенело избивала тетя. У его матери претензий нет...

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- Оксана Гут
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Мать не имеет претензий к родственнице, которая чуть ли не до смерти избила ее двухлетнего сына. Так что "тетя" может отделаться лишь штрафом... Об том VB.KG сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В настоящее время мать мальчика, доставленного в больницу в тяжелом состоянии, находится на заработках в Караколе. И писать заявление на собственную сноху не собирается. Судьбу садистки, от чьих рук тяжело пострадал ребенок, решит судебно-медицинская экспертиза.

- Если травмы у ребенка будут не тяжкие, то уголовное дело заведено не будет. В этом случае женщина, побившая ребенка, понесет лишь административное наказание – штраф. Сейчас инспекторы определили мальчика в детский кризисный центр города Балыкчы, чтобы оградить от тети, - сообщил Усубакунов.

Напомним, 27 мая в больницу города Балыкчы в тяжелом состоянии был доставлен Д.С. 2016 года рождения. Его тело и голова все были в синяках. Врачи зафиксировали множественные гематомы.

Как позже выяснилось, 2-летнего ребенка избила собственная тетя за то, что он описался. Милицию вызвали соседи, которые услышали непрекращающийся детский плач. Помимо племянника, женщина воспитывает еще четверых своих детей.

URL: https://www.vb.kg/371147
Теги:
Балыкчы, дети, избиение, Иссык-Кульская область, трудовая миграция, УВД
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Комментарии
мэсний
30.05.2018, 10:23

вот такие мэсние женщины и девушки..сами так воспитаны и также детей воспитывают..руки бы ей поотрубать за избиение мальчика..

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