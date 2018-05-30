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Задержан лидер ячейки "Хизб ут-Тахрир"

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- ВБ
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Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам статьи 299-2 ч. 1 УК Кыргызской Республики проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые в социальных сетях занимаются активной пропагандой и распространением идеологии РЭО "Хизб ут-Тахрир".

Накануне в результате проведенных мероприятий задержан один из активных лидеров подпольных жааматов РЭО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" по Баткенской, Чуйской области и г.Бишкек - Ч.А.М., 1975 г.р., уроженец г. Кызыл-Кия Баткенской области. Подозреваемый был доставлен в следственную службу УВД Первомайского района г. Бишкек и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.

URL: https://www.vb.kg/371148
Теги:
МВД, Хизб ут-Тахрир, экстремизм
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