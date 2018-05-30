Выяснили, кто насмерть забил кыргызстанца арматурой в Москве

Ранее ряд отечественных информационных агентств сообщали, что в Москве 28-летнего кыргызстанца избили до смерти арматурой. Публиковалась информация, что неизвестные лица нанесли тяжкие телесные повреждения гражданину Кыргызстана Урмату Мамбетову, который от полученных тяжелых травм скончался. Кроме того, телесные повреждения получила находившаяся рядом с ним девушка.

Представительством МВД Кыргызской Республики в РФ были предприняты все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, сбору информацию, которая помогла бы раскрыть преступление и установить причастных к убийству лиц.

По данным представительства МВД КР в РФ 14 мая 2018 года, примерно в 23:30 часов, на берегу реки Москвы, вблизи дома №26 по улице Красногорский бульвар, городского округа Красногорск, Московской области, был обнаружен гражданин Кыргызстана Мамбетов Урмат 1991 года рождения с телесными повреждениями в области головы.

Потерпевший был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Красногорскую городскую больницу № 1, где скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

Согласно сообщению экспертов, при проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила от проникающей черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга.

Кроме этого, в территориальную больницу бригадой скорой медицинской помощи с телесными повреждениями в области головы была доставлена гражданка Кыргызстана М.А. 1992 г.р., уроженка Жалал-Абадской области. В настоящее время она получает стационарное лечение.

По данным фактам 16 мая 2018 года следственным отделом по городу Красногорск Следственного комитета по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В рамках уголовного дела ведется расследование.

Представительством МВД КР в РФ совместно с территориальными подразделениями г.Москвы и Московской области проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению. В ходе мероприятий были установлены очевидцы, которые указали на лиц, совершивших преступление. При проведении дальнейших работ анкетные данные подозреваемых лиц установлены, ими оказались Р.Н. 1992 г.р., и Р. И. 1995 года рождения. В настоящее время сотрудниками МВД РФ проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, осуществляется процедура объявления вышеуказанных лиц в федеральный розыск.