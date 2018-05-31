Отмена "домашки". Две стороны реформирования образования

Министр образования Гульмира Кудайбердиева на днях озвучила идею пересмотра систем оценки знаний учеников начальных классов и отмены для них домашнего задания.

"Нам нужно, чтобы ребенок не перехотел учиться. И тут еще мы со своими оценками. Такие стрессовые ситуации надо минимизировать", - подчеркнула министр.

Примечательно, что "домашку" уже исключили в Англии, Финляндии и даже ряде школ России. А вот в Канаде и Италии, например, в младших классах задают очень мало. Для этого предусмотрено время в рамках школьного пребывания. Учебники и тетради зачастую находятся в классе, домой их носят редко. Поэтому складывается впечатление, что домашних заданий нет.

Бразильские школьники получают максимум 90 заданий в неделю по всем предметам. А вот в США, которые раньше относились к домашним заданиям как к обузе, серьезно пересмотрели школьные ценности. Теперь объем заданий для американских школьников продолжает неуклонно расти. Хотя пока остается умеренным по меркам развитых стран. Согласно исследованию университета Мичигана, если в 1981 году дети в возрасте от 6 до 9 лет проводили за домашней работой в среднем 44 минуты в неделю, то сейчас этот показатель превышает 2,5 часа.

Самыми загруженными считаются корейские школьники. В старших классах они спят по 4-5 часов. И хотя жалуются на обилие домашних заданий для школьников, но требовать их отмены никому не приходит в голову.

В Кыргызстане мнения по поводу отмены "домашки" разделили родителей на два лагеря. Одни уверены, что такая норма пойдет на пользу детям. Другие считают, что сложившаяся в настоящее время система образования и так дает слабые знания. К тому же при комплектации класса в 40-45 учеников преподаватель физически не может отследить усвояемость материала каждого из них. Поэтому закреплять полученные знания просто необходимо еще и дома.

Директор Центра оценки в образовании и методов обучения Инна Валькова также считает, что однозначно оценивать инициативу министра нельзя.

- С одной стороны, у первоклассников и учеников начальных классов очень большая нагрузка в школе. Ребенок зачастую не может адаптироваться к тому, что на него свалилось столько ответственности и действительно испытывает немалый стресс. Усиливает его и давление родителей, стремящихся непременно сделать из своего чада отличника. А в итоге получают обратный эффект – отвращение к учебе. К тому же наши исследования показали один немаловажный парадокс – чем выше подобные нагрузки и такая "целеустремленность" пап и мам, тем менее успешен ребенок в плане учебы. Куда лучше себя проявляют дети, с которыми родители ведут диалог и помогают развивать их природные таланты и стремления, - поясняет Валькова.

С другой стороны, родители правы, наш сегмент образования пока не готов существовать без домашнего задания, считает она.

- Учителей в школе не хватает, многие преподаватели старших классов работают с малышами, что явно идет им не на пользу – другая система подачи материала. Да и работая зачастую в две смены, учителям трудно отслеживать каждого ученика. Поэтому восполнять пробелы знаний приходится дома. И сможет ли ребенок обойтись без них, сказать сложно, - заметила Валькова.

А вот систему оценки пересмотреть действительно необходимо, хотя бы для младших классов, настаивает эксперт.

- Те же двойки ребенку ничего хорошо не дают. Более того, они не отмечают его прогресс в знаниях. Скажем, у ученика в диктанте было двадцать ошибок, учитель ему ставит двойку. Ребенок усиленно занимается и делает в диктанте уже пятнадцать ошибок. Но ему вновь ставят двойку. Школьник вновь садится за учебники, результат - всего пять ошибок. Однако у него снова "два". В итоге у школьника попросту отпадает желание учиться и бороться. Да и многие преподаватели используют оценки в качестве наказания и поощрения школьников, но никак не для определения его знаний. Поэтому данную систему точно стоит поменять, - заверила Валькова.

Однако одномоментно выполнить эти предложения по реформированию образования, по мнению собеседницы редакции, к сожалению, не получится.