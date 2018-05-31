Погода
$ 68.31 - 68.54
€ 79.42 - 80.27

Отмена "домашки". Две стороны реформирования образования

286  2
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр образования Гульмира Кудайбердиева на днях озвучила идею пересмотра систем оценки знаний учеников начальных классов и отмены для них домашнего задания.

"Нам нужно, чтобы ребенок не перехотел учиться. И тут еще мы со своими оценками. Такие стрессовые ситуации надо минимизировать", - подчеркнула министр.

Примечательно, что "домашку" уже исключили в Англии, Финляндии и даже ряде школ России. А вот в Канаде и Италии, например, в младших классах задают очень мало. Для этого предусмотрено время в рамках школьного пребывания. Учебники и тетради зачастую находятся в классе, домой их носят редко. Поэтому складывается впечатление, что домашних заданий нет.

Бразильские школьники получают максимум 90 заданий в неделю по всем предметам. А вот в США, которые раньше относились к домашним заданиям как к обузе, серьезно пересмотрели школьные ценности. Теперь объем заданий для американских школьников продолжает неуклонно расти. Хотя пока остается умеренным по меркам развитых стран. Согласно исследованию университета Мичигана, если в 1981 году дети в возрасте от 6 до 9 лет проводили за домашней работой в среднем 44 минуты в неделю, то сейчас этот показатель превышает 2,5 часа.

Самыми загруженными считаются корейские школьники. В старших классах они спят по 4-5 часов. И хотя жалуются на обилие домашних заданий для школьников, но требовать их отмены никому не приходит в голову.

В Кыргызстане мнения по поводу отмены "домашки" разделили родителей на два лагеря. Одни уверены, что такая норма пойдет на пользу детям. Другие считают, что сложившаяся в настоящее время система образования и так дает слабые знания. К тому же при комплектации класса в 40-45 учеников преподаватель физически не может отследить усвояемость материала каждого из них. Поэтому закреплять полученные знания просто необходимо еще и дома.

Директор Центра оценки в образовании и методов обучения Инна Валькова также считает, что однозначно оценивать инициативу министра нельзя.

- С одной стороны, у первоклассников и учеников начальных классов очень большая нагрузка в школе. Ребенок зачастую не может адаптироваться к тому, что на него свалилось столько ответственности и действительно испытывает немалый стресс. Усиливает его и давление родителей, стремящихся непременно сделать из своего чада отличника. А в итоге получают обратный эффект – отвращение к учебе. К тому же наши исследования показали один немаловажный парадокс – чем выше подобные нагрузки и такая "целеустремленность" пап и мам, тем менее успешен ребенок в плане учебы. Куда лучше себя проявляют дети, с которыми родители ведут диалог и помогают развивать их природные таланты и стремления, - поясняет Валькова.

С другой стороны, родители правы, наш сегмент образования пока не готов существовать без домашнего задания, считает она.

- Учителей в школе не хватает, многие преподаватели старших классов работают с малышами, что явно идет им не на пользу – другая система подачи материала. Да и работая зачастую в две смены, учителям трудно отслеживать каждого ученика. Поэтому восполнять пробелы знаний приходится дома. И сможет ли ребенок обойтись без них, сказать сложно, - заметила Валькова.

А вот систему оценки пересмотреть действительно необходимо, хотя бы для младших классов, настаивает эксперт.

- Те же двойки ребенку ничего хорошо не дают. Более того, они не отмечают его прогресс в знаниях. Скажем, у ученика в диктанте было двадцать ошибок, учитель ему ставит двойку. Ребенок усиленно занимается и делает в диктанте уже пятнадцать ошибок. Но ему вновь ставят двойку. Школьник вновь садится за учебники, результат - всего пять ошибок. Однако у него снова "два". В итоге у школьника попросту отпадает желание учиться и бороться. Да и многие преподаватели используют оценки в качестве наказания и поощрения школьников, но никак не для определения его знаний. Поэтому данную систему точно стоит поменять, - заверила Валькова.

Однако одномоментно выполнить эти предложения по реформированию образования, по мнению собеседницы редакции, к сожалению, не получится.

- Иначе будет плохой результат. Здесь нужен взвешенный подход и апробирование в течение длительного времени. И хотя я на стороне таких изменений, но считаю, что пока к ним не готовы как в Минобразовании, так и родители. Но, думаю, что если министр высказывает такие идеи, наработки в этой области в ведомстве уже есть, - резюмировала Инна Валькова.

URL: https://www.vb.kg/371151
Теги:
дети, образование, школа, учения, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
фукп
31.05.2018, 10:58

даа, куда катимся. может вообще отменим школьное образование. все равно в универах норм не учатся. зачем мозги засарять? пусть остаются масловыми?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бил
31.05.2018, 11:34

В классах с русским языком обучения 40-45 учеников набирают, а с кыргызским 10-20 и где справедливость. А в выпусрных классах ученики просто посещают школу без нечего

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  