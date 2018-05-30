Жээнбеков ясно дал понять - казино в Кыргызстане так и останутся вне закона

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 мая, принял председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Бакира Таирова.

Были обсуждены результаты деятельности ГСБЭП по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, в том числе по реализации Решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года.

Глава государства сделал акцент на снижении показателей оперативной работы по всем направлениям, и обратил внимание на необходимость усиления работы по раскрытию коррупционных и экономических преступлений, особенно в регионах страны.

"Отсутствие опыта или проявления низкого профессионализма не дают своевременно и на качественном уровне проводить следственную работу. Именно в части профессионализма сотрудников органов финансовой полиции имеются нарекания со стороны предпринимателей", - подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков.

Председатель ГСБЭП Бакир Таиров отметил, что в настоящее время происходят кадровые изменения в органах финансовой полиции, особенно в регионах страны, с учетом мнений субъектов предпринимательства.

Глава государства остановился на низких показателях по возмещению ущерба органами финансовой полиции и напомнил, что это одна из главнейших ее функций.

Президент Сооронбай Жээнбеков потребовал у ГСБЭП активизировать работу по всем направлениям, повысить работу по выявлению и пресечению экономических и должностных преступлений, а также связанных с коррупцией, хищением государственной или муниципальной собственности, незаконным вывозом товарно-материальных ценностей и ведением незаконной игорной деятельности.

По поводу последнего пункта от редакции добавим, что периодически в СМИ и на различных медийных площадках поднимается тема о необходимости пересмотра запрета на деятельность казино. Аргументы - они и так действуют, но подпольно, без оплаты налогов в бюджет страны. Судя по всему, теперь надежды на пересмотр этого вопроса у заинтересованных сторон не останется.