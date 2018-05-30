На притоны в Бишкеке жалуются сознательные граждане

ГУВД Бишкека сообщает: По опубликованному материалу в VB.KG под заголовком "Чем проститутки насолили Кашкару Джунушалиеву?" сообщаем о том, что личных указаний от министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева не было.

В городские отделы милиции обращаются граждане о принятии мер в отношении лиц, организующих подобные притоны. Данные обращения не остаются без внимания милиции и проводятся соответствующие оперативные мероприятия по выявлению притонов.

Основной приоритетной задачей, поставленной руководством МВД КР перед столичной милицией, – своевременное реагирование на поступающие сигналы от граждан и качественное расследование по ним.

Пресс-служба ГУВД Бишкека