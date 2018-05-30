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На притоны в Бишкеке жалуются сознательные граждане

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- ВБ
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ГУВД Бишкека сообщает: По опубликованному материалу в VB.KG под заголовком "Чем проститутки насолили Кашкару Джунушалиеву?" сообщаем о том, что личных указаний от министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева не было.

В городские отделы милиции обращаются граждане о принятии мер в отношении лиц, организующих подобные притоны. Данные обращения не остаются без внимания милиции и проводятся соответствующие оперативные мероприятия по выявлению притонов.

Основной приоритетной задачей, поставленной руководством МВД КР перед столичной милицией, – своевременное реагирование на поступающие сигналы от граждан и качественное расследование по ним.

Пресс-служба ГУВД Бишкека

URL: https://www.vb.kg/371161
Теги:
ГУВД, МВД, проституция, Бишкек, Кашкар Джунушалиев
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