Погода
$ 68.30 - 68.57
€ 78.50 - 79.42

Из Москвы в Кыргызстан возвращены дети, ставшие ненужными своим родителям

360  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из Москвы в Кыргызскую Республики репатриированы (возвращены) еще 4 несовершеннолетних ребенка, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Возвращение организуется при содействии Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

По словам главного специалиста Управления по защите и детей Министерства труда и социального развития Назгуль Чолумовой, в силу разных обстоятельств дети - граждане Кыргызской Республики, остаются без попечения родителей за пределами родной страны. Основными причинами отказа матерей от детей, попадания детей в детские учреждения за пределами республики являются: отсутствие постоянного места жительства, отсутствие постоянного заработка, не зарегистрированный в официальном порядке брак, нежеланная беременность, один из родителей в местах лишения свободы.

"По возвращении Министерство совместно с районными управлениями социального развития ведет работу по воссоединению возвращенных детей с биологическими семьями. В случае невозможности воссоединения ребенка с биологической семьей, рассматривается вопрос о передаче на усыновление. С 2011 года на родину возвращены 85 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 6-ро возвращены в 2018 году", - рассказала Н.Чолумова.

Также она сообщила, что из 85 детей по итогам репатриации: 50 детей переданы на усыновление, воссоединены с биологической семьей – 8, переданы под опеку – 3, в детском учреждении интернатного типа находятся 24 ребенка.

Для информации:

Согласно Закону Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики" ребенок, один из родителей которого к моменту его рождения состоял в гражданстве Кыргызской Республики, а другой был лицом без гражданства или был неизвестен, является гражданином Кыргызской Республики независимо от места его рождения.

URL: https://www.vb.kg/371164
Теги:
дети, Россия, Минтруда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  