Из Москвы в Кыргызстан возвращены дети, ставшие ненужными своим родителям

Из Москвы в Кыргызскую Республики репатриированы (возвращены) еще 4 несовершеннолетних ребенка, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития.

Возвращение организуется при содействии Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

По словам главного специалиста Управления по защите и детей Министерства труда и социального развития Назгуль Чолумовой, в силу разных обстоятельств дети - граждане Кыргызской Республики, остаются без попечения родителей за пределами родной страны. Основными причинами отказа матерей от детей, попадания детей в детские учреждения за пределами республики являются: отсутствие постоянного места жительства, отсутствие постоянного заработка, не зарегистрированный в официальном порядке брак, нежеланная беременность, один из родителей в местах лишения свободы.

"По возвращении Министерство совместно с районными управлениями социального развития ведет работу по воссоединению возвращенных детей с биологическими семьями. В случае невозможности воссоединения ребенка с биологической семьей, рассматривается вопрос о передаче на усыновление. С 2011 года на родину возвращены 85 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 6-ро возвращены в 2018 году", - рассказала Н.Чолумова.

Также она сообщила, что из 85 детей по итогам репатриации: 50 детей переданы на усыновление, воссоединены с биологической семьей – 8, переданы под опеку – 3, в детском учреждении интернатного типа находятся 24 ребенка.

Для информации:

Согласно Закону Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики" ребенок, один из родителей которого к моменту его рождения состоял в гражданстве Кыргызской Республики, а другой был лицом без гражданства или был неизвестен, является гражданином Кыргызской Республики независимо от места его рождения.