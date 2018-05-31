Двухлетний малыш, избитый тетей, чувствует себя нормально. Мать с ним

Избитый мальчик чувствует себя нормально, играет, бегает. Об этом редакции VB.KG заявил завотделом поддержки семьи и детей Балыкчинского городского Управления соцразвития Турдубек Омургазиев.

По его словам, со вчерашнего дня мать ребенка находится с ним в Балыкчинской городской территориальной больнице. Там же дежурит соцработник.

- Сейчас с ребенком находится его мать. От нас прикреплен соцработник, который будет находиться в больнице до полного выздоровления ребенка. Наш отдел уже составил индивидуальный план по его защите. Семью поставили на учет. Как малыш будет выписан, будем ходить к ним домой проверять его состояние, - сообщил Турдубек Омургазиев.

Напомним, 27 мая в больницу города Балыкчы в тяжелом состоянии был доставлен Д.С. 2016 года рождения. Его тело и голова все были в синяках. Предварительный диагноз врачей - сотрясение мозга, ушибы, гематомы по всему телу, на лице - ожоги первой, второй степени.

Назначена судмедэкспертиза, которая покажет, как именно двухлетний ребенок получил все эти увечья.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили, что мальчика избила 33-летняя женщина – его родная тетя. Однако сама подозреваемая уверяет, что это сделал ее 13-летний старший сын.

В настоящее время по факту избиения ведутся следственные мероприятия.