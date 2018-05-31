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Финпол "поймал за руку" сотрудника МВД

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- ВБ
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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) собран материал в отношении должностного лица одного из подразделений МВД КР, который, злоупотребляя своим должностным положением, вступив в предварительный сговор с сотрудниками РЭО ДРТС и ВС при ГРС при Правительстве Кыргызской Республики, в обход официальных процедур, установленных для получения официального разрешения на установку газо-баллонного оборудования, незаконно оказывал услуги постановки штампа в свидетельство о регистрации транспортного средства отметки об установлении газа-баллонного оборудования за 2 тысячи сомов. (Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики от 15.11.2016 года за № 587 "Об утверждении правил проведения переоборудования транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию").

По собранным материалам ГСБЭП Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 350 (подделка документов) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

30 мая 2018 года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий с поличным были задержаны должностное лицо одного из подразделений МВД КР и гражданское лицо, оказывающее посреднические услуги. В ходе проведенного обыска у задержанных были изъяты ранее помеченные денежные средства.

В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371166
Теги:
ГРС, МВД, Финполиция, ГСБЭП
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