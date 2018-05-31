Погода
$ 68.31 - 68.54
€ 79.42 - 80.27

У жителей Иссык-Кульской области изъято оружие. Зачем оно им?

486  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 мая 2018 г. пограничники отдела пограничной службы (ОПС) "Каркыра" управления ГПС КР по Иссык-Кульской области совместно с сотрудниками Тюпского РОВД задержали гражданина Кыргызстана О.К., 1986 г.р., у которого были обнаружены и изъяты 3 единицы оружия и боеприпасы.

На территории Иссык-Кульской области проводится международная террористическая операция "Канал-Кордон", цель которой – пресечение противозаконной деятельности на приграничной территории, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных действий, проводимых в местности Чар-Кудук в рамках "Канал-Кордон", в доме у гражданина О.К. были обнаружены несколько единиц оружия: нарезное ружье "Сайга" – 1 комплект, НСПУ (ночной стрелковый прицел унифицированный) –1 ед.; гладкоствольное ружье 16 калибра – 2 ед., боеприпасы различных калибров – 107 штук, магазины от карабина и СВД – 2 ед.

При этом у гражданина О.К. отсутствовали разрешительные документы на оружие.

После оформления соответствующих документов изъятое оружие и боеприпасы были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД.

URL: https://www.vb.kg/371167
Теги:
Иссык-Кульская область, оружие, терроризм, МВД, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  