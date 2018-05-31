У жителей Иссык-Кульской области изъято оружие. Зачем оно им?

30 мая 2018 г. пограничники отдела пограничной службы (ОПС) "Каркыра" управления ГПС КР по Иссык-Кульской области совместно с сотрудниками Тюпского РОВД задержали гражданина Кыргызстана О.К., 1986 г.р., у которого были обнаружены и изъяты 3 единицы оружия и боеприпасы.

На территории Иссык-Кульской области проводится международная террористическая операция "Канал-Кордон", цель которой – пресечение противозаконной деятельности на приграничной территории, сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных действий, проводимых в местности Чар-Кудук в рамках "Канал-Кордон", в доме у гражданина О.К. были обнаружены несколько единиц оружия: нарезное ружье "Сайга" – 1 комплект, НСПУ (ночной стрелковый прицел унифицированный) –1 ед.; гладкоствольное ружье 16 калибра – 2 ед., боеприпасы различных калибров – 107 штук, магазины от карабина и СВД – 2 ед.

При этом у гражданина О.К. отсутствовали разрешительные документы на оружие.

После оформления соответствующих документов изъятое оружие и боеприпасы были переданы сотрудникам территориального подразделения МВД.