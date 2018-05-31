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Отдохнуть не получится. День защиты детей родители проведут на работе

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- Виктория Григоренко
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Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, в том числе и в Кыргызстане. Учреждена эта дата в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался он в 1950 году. "International Children's Day", как праздник называется по-английски, затем стали проводить во всем мире.

В этот день для детворы особенно много развлекательных мероприятий, и хочется побывать на всех... Но сделать это смогут, пожалуй, только бабушки с дедушками и неработающие родители.

Для всех остальных этот день - обычный рабочий.

- 1 июня рабочий день. К официальным "красным" датам, утвержденным правительством, он не относится, - пояснили в Минтруда.

А жаль.

URL: https://www.vb.kg/371168
Теги:
дети, праздник, Бишкек, Кыргызстан, Минтруда
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