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Правительство будет сдавать школьные учебники в аренду

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- ВБ
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Правительство Кыргызской Республики поручило Министерству образования и науки Кыргызской Республики ускорить работу по созданию учреждения "Жаӊы китеп".

Основной его задачей является обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками.

По данным Министерства образования и науки Кыргызской Республики, на сегодняшний день в школьных библиотеках более 60 % учебной литературы физически изношены, являются морально устаревшими. Следовательно, в учебном процессе используются издания, не соответствующие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям современных образовательных программ.

Родителям учеников приходится покупать учебники, рыночная стоимость которых варьирует от 250 до 500 сомов за один учебник. Есть категории родителей, которые не имеют возможности приобрести учебники.

"Жаңы китеп" призвано решить назревшую проблему нехватки учебников поэтапным введением механизма аренды учебников, являющегося финансово приемлемым для родителей учеников.

Министерство образования и науки Кыргызской Республики отмечает, что учащиеся из социально уязвимых категорий населения (малообеспеченные, из многодетных семей, дети-сироты) будут освобождены от оплаты, а учащиеся из семей, имеющих 3-4 детей, будут оплачивать 50% от суммы арендной платы.

Следует отметить, что арендная плата будет взиматься только за новые учебники, изданные по новым предметным образовательным стандартам для учащихся 5-11 классов.

Перечень учебников, выдаваемых в аренду, будет ежегодно утверждается Министерством образования и науки Кыргызской Республики, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.

URL: https://www.vb.kg/371172
Теги:
Министерство образования, правительство, школа
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