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Чиновников, скрывающих свои доходы и расходы, могут посадить на 10 лет

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- Оксана Гут
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С 1 июля соответствующие органы начнут проверку всех единых деклараций о налогах, которые были поданы за 2017 год. Об этом на пресс-конференции сказал секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

В настоящее время ЕНД сдали 48327 государственных и муниципальных служащих. Из них 864 занимают политические должности.

По данным секретаря Совбеза, 1202 служащих предоставили декларации несвоевременно. За что понесут административное наказание. Сумма административных штрафов уже составляет 748 тысяч сомов.

- Пора понять, что уже не будет, как раньше. Что сдали декларацию, и никто ее не смотрит. Каждый человек, занимающий государственную или муниципальную должность, будет нести ответственность за несвоевременную сдачу ЕНД. А если вдруг будут идти расхождения между доходной и расходной частью, будет проводится соответствующая проверка. По результатам которой органы прокуратуры дадут юридическую оценку, - сообщил Дамир Сагынбаев.

Он также подчеркнул, что в настоящее время действует статья 183 УК КР "Легализация денежных средств, добытых незаконным преступным путем", согласно которой нарушитель несет ответственность до 10 лет лишения свободы. А с января 2019 года вступает в силу статья 323 "незаконное обогащение", предусматривающее наказание до 7 лет тюрьмы.

URL: https://www.vb.kg/371179
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство финансов, мэрия, декларация, налоги, правительство, ГСБЭП, Налоговый кодекс, Жогорку Кенеш
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