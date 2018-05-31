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Анонимные "экологи" напугали граждан жутким состоянием вод Иссык-Куля

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- ВБ
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"Экологи обнаружили загрязнение озера Иссык Куль", - под таким заголовком некая организация "Экосоюз" разослала СМИ следующий текст:

"В озере Иссык Куль уровень фенола, йода и нефтепродуктов превышает норму в пять раз. Организация "Экосоюз" провела исследование в ходе которое было обнаружено, что превышены допустимые нормы содержания вредоносных веществ, которые оказывают токсическое воздействие на почки и головной мозг, а также могут привести к смерти всех живых организмов, обитающих в озере.

Представители "Экосоюза" взяли пробы воды и провели исследование, результат которого их привел в шок – показатели уровня фенола становили 0,05 мг/дм3, йода 40 мг/дм3 и нефтепродуктов 0,04 мг/дм3. Все это может привести к глобальной катастрофе и исчезновению многих видов животных, растений, а также заболеванию людей и даже смерти.

Организация "Экосоюз" занимается аналитикой внешней среды и выявляет факты возможного риска и угрозы для окружающей среды и экологии. Ранее проводили исследования, посвященные вырубке леса, загрязнению водной среды, решали вопросы связанные с браконьерством, проводили экспертизы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России и других стран", - текст приведен дословно, без какой-либо редакционной правки.

Заявления, конечно же, страшные. Только вот интересно, кем были проведены исследования? Когда? Каким образом? В каких местах брались пробы? Имена экспертов, давших такое заключение? И интересно было бы узнать, что это за такая организация "Экосоюз". Официальной информации о ней нет никакой.

VB.KG ждет уточняющих данных от "Экосоюза", которым сразу был отправлен запрос. И призывает жителей не поддаваться паническим настроениям после такой вот информации от анонимных "экологов".

Фото иллюстративное

URL: https://www.vb.kg/371181
Теги:
Иссык-Кульская область, экология
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Комментарии
Нурбек.
31.05.2018, 16:04

Специальная провокация.

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Галина
31.05.2018, 16:31

Ну началось как наступает турсезон так они и тявкают Живем на Иссык-Куле купаемся все нормально Озеро чистейшее

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Наблюдатель
31.05.2018, 17:29

Правда или ложь, все равно звонок , нам всем ,особенно Иссык-Кульцам.  Не надо ,что бы наступил час Х.                                                   Мы жители Кыргызстана должны бить тревогу. Всем миром можно спасти наше озеро!

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Aleksandra Nazarenko
31.05.2018, 18:55
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Комментариев: 1

Возможно если бы эти напуганные "экологами" граждане, прочитавшие ту статью об ужасном состоянии озера, задумались и перестали бы его загрязнять дальше. А так - люди прочли, что всё в порядке и не о чем волноваться, выдохнули, и пошли дальше смело гадить, раз всё так прекрасно с озером. Лучше бы не опровергали ту статью. Тогда бы был шанс хотя бы, что люди, понимающие все страшные последствия своих действий, начали бы исправляться и беречь чистоту озера.

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