Ура! Непогода отступает!

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 1-5 июня сообщает МЧС КР
1 июня ночью без осадков, днем на склонах Кыргызского хребта осадки, по остальной территории без осадков.
2 июня и 3 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
3 июня утром и днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 17-22 м/с.
4 июня в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Таласской областях ночью на большей части территории, днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с.
5 июня в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 6-7 июня
6 июня в горных районах кратковрменные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. 7 июня без осадков. Повышение температуры воздуха.
Прогноз погоды по городу Бишкек на 1-3 июня
1-2 июня и 3 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
3 июня днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с.
Прогноз погоды по городу Ош 1-3 июня
1-2 июня и 3 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
3 июня днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с.