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Ура! Непогода отступает!

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Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 1-5 июня сообщает МЧС КР

1 июня ночью без осадков, днем на склонах Кыргызского хребта осадки, по остальной территории без осадков.

2 июня и 3 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

3 июня утром и днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 17-22 м/с.

4 июня в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Чуйской, Таласской областях ночью на большей части территории, днем в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с.

5 июня в предгорных и горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 6-7 июня

6 июня в горных районах кратковрменные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. 7 июня без осадков. Повышение температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 1-3 июня

1-2 июня и 3 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

3 июня днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош 1-3 июня

1-2 июня и 3 июня ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

3 июня днем временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с.

URL: https://www.vb.kg/371190
Теги:
МЧС, Ош, погода, Бишкек, Кыргызстан
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