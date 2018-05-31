"Макаров", пропавший в апреле 2010 года, изъят у уроженца Нарынской области

Оперативниками 3-го управления Службы криминальной милиции МВД проведена спецоперация по задержания лица, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия. При реализации оперативной информации сотрудники СКМ вышли на некого жителя Нарынской области. По полученным данным, у мужчины имелось при себе огнестрельное оружие.

30 мая 2018 года на автодороге Бишкек-Торугарт на территории Кеминского района Чуйской области была остановлена автомашина марки "Toyota Windom" под управлением гр. А.Т. 1986 года рождения, уроженца Нарынской области, ныне проживающего в одной из новостроек Бишкека.

Во время осмотра принадлежащей подозреваемому лицу автомашины "Toyota Windom" серебристого цвета, под водительским сиденьем обнаружено огнестрельное оружие – боевой пистолет "Макарова" (ПМ) с магазином и стертыми номерами.

По данным СКМ МВД задержанный мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, незаконно хранил у себя пистолет уже несколько лет. Более того, по полученным оперативным данным оружие считается похищенным во время апрельских 2010 года. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, ведется проверка причастности оружия к ранее совершенным преступлениям.

Собранный материал зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Кеминского района. Следственной службой РОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР. Задержанный гражданин А.Т. водворен в ИВС.

МВД напоминает, что лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Однако не может признаваться добровольной сдачей предметов вооружения их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

В данном случае, санкция вышеуказанной статьи ст.241 УК КР предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся дальнейшие

следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД.