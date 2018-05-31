Сотрудник МВД, совершивший "пьяное" ДТП, уволен из органов и лишился прав

Службой внутренних расследований МВД Кыргызской Республики проведено служебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 15 мая 2018 года на пересечении улиц Медерова и Карла Маркса с участием старшего оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Бишкек МВД Кыргызской Республики капитана милиции А.Абдымомунова.

Согласно протокола медицинского освидетельствования, Абдымомунов находился и управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

21 мая 2018 года, постановлением Октябрьского районного суда г.Бишкек капитан милиции А.Абдымомунов подвергнут по статье 238 ч.3 КоАО КР к административному взысканию в виде штрафа в размере двухсот расчетных показателей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Тем самым по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения к нему были применены меры административной ответственности.

"За допущенные грубые нарушения требований приказов и нормативных актов МВД Кыргызкой Республики, выразившееся в попытке введения в заблуждение в целях уйти от какой-либо ответственности, путем указания неверных анкетных данных лицу, ведущему проверку. А также управляя служебным автотранспортным средством с подложным номерным знаком, без служебной необходимости, где в ДТП был причинен материальный ущерб. В проявлении бескультурия и грубости к окружающим лицам, что не соответствует правилам поведения сотрудника ОВД, что опорочило деловую репутацию ОВД республики в целом, что вызвало в обществе широкий общественный резонанс, в совершении проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным и нравственным качествам сотрудника, эти действия дают основания для утраты к нему доверия", - говорится в релизе пресс-службы МВД.

В связи со всем этим приказом МВД Кыргызской Республики старший оперуполномоченный управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Бишкек СБНОН МВД Кыргызской Республики капитан милиции А.Абдымомунов уволен с органов внутренних дел Кыргызской Республики.