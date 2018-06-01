Финпол выявил факты злоупотребления в "Росинбанке"

Сотрудниками ГСБЭП при ПКР собран материал в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО "Российский инвестиционный Банк" (ОАО Росинбанк), по факту подделки документов и легализации преступных доходов.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что данные преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой путем перечисления денежных средств в крупном размере через банковские учреждения Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики в ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм (не резидентов).

В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызской Республики.

Так, с 2014 года в банковском учреждений ОАО "Россинбанк", на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета указанных компаний из ОАО "Росинбанк" было осуществлено зачисление денежных средств на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей (свыше 3 миллиардов сомов). По данному факту Следственным управлением ГСБЭП при ПКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и 183 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По подозрению в совершении преступления задержан первый заместитель председателя правления "Росинбанка" гражданин "А.Г.".

27 мая 2018 года задержанному "А.Г." Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия. В настоящее время Следственным отделом ГСБЭП ведется расследование, сообщает пресс-служба ГСБЭП при ПКР.