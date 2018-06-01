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Сооронбай Жээнбеков: Обеспечить детям достойное будущее – наш долг

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- ВБ
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Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 июня - Международным днем защиты детей. Об этом сообщил Информационный отдел Аппарата президента КР.

"Уважаемые соотечественники! В Кыргызстане с 50-х годов прошлого века 1 июня отмечается как День защиты наших маленьких граждан, наших детей. Этот день призван напоминать нам о том, что дети нуждаются в заботе и защите родителей, что государство и общество в ответе за жизнь и здоровье детей, за их образование, безопасность и будущее. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, достойную жизнь и светлое будущее. Обеспечить это детям – наш долг!" - отметил глава государства.

Чтобы воспитать физически здорового, умного и порядочного ребенка, надо защитить его не только от болезней и от насилия, но и от негативного психологического и информационного воздействия, от вредных привычек, подчеркнул Жээнбеков.

"Государство усилит результативность работы по обеспечению безопасности детей, в том числе по дорожной безопасности, предупреждению и искоренению насилия. В особой заботе и защите нуждаются дети со слабым здоровьем, с ограниченными возможностями, оставшиеся без попечения родителей, подвергшиеся насилию", - заверил президент.

Каждый ребенок рождается со способностями и талантами, напомнил глава государства.

"Надо только разбудить и взращивать их. Дети, выросшие в любви и ласке родителей, воспитателей, вырастают умными, жизнерадостными, образованными и духовно развитыми людьми. Поэтому мы должны уделять нашим детям больше времени, быть их самыми доверенными и близкими людьми. Вкладывать свои силы и душу в наших детей и внуков, стремиться воспитать настоящую личность, достойных граждан Отечества. Дорогие дети! Поздравляю вас с этим замечательным праздником! Желаю вам отличного настроения, долгих лет жизни, много-много счастья. Пусть все ваши желания и мечты сбудутся! Растите умными и честными, уважайте своих родителей, чтобы в будущем вы стали личностями, которые высоко поднимут знамя нашей Родины – Кыргызстана! Пусть хранит вас Всевышний!" - заключил Сооронбай Жээнбеков.

URL: https://www.vb.kg/371199
Теги:
дети, праздник, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Елена Ена
01.06.2018, 12:25
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 0
Комментариев: 4

У детей даже в столице нет никаких условий для их развития. Кружков и секций мало, все стоит немалых денег...

Школы с каждым годам деградируют сильнее и сильнее...

Сколько детей вынуждены работать и помогать родителям на тех же базарах и полях...

Сколько детей лишены родительского внимания, потому что мама с папой горбатятся в чужой стране...

Счастливое будущее детям пожелать не сложно, тяжело сделать так, чтобы эти пожелания осуществились.

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