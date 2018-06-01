Сооронбай Жээнбеков: Обеспечить детям достойное будущее – наш долг

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 июня - Международным днем защиты детей. Об этом сообщил Информационный отдел Аппарата президента КР.

"Уважаемые соотечественники! В Кыргызстане с 50-х годов прошлого века 1 июня отмечается как День защиты наших маленьких граждан, наших детей. Этот день призван напоминать нам о том, что дети нуждаются в заботе и защите родителей, что государство и общество в ответе за жизнь и здоровье детей, за их образование, безопасность и будущее. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, достойную жизнь и светлое будущее. Обеспечить это детям – наш долг!" - отметил глава государства.

Чтобы воспитать физически здорового, умного и порядочного ребенка, надо защитить его не только от болезней и от насилия, но и от негативного психологического и информационного воздействия, от вредных привычек, подчеркнул Жээнбеков.

"Государство усилит результативность работы по обеспечению безопасности детей, в том числе по дорожной безопасности, предупреждению и искоренению насилия. В особой заботе и защите нуждаются дети со слабым здоровьем, с ограниченными возможностями, оставшиеся без попечения родителей, подвергшиеся насилию", - заверил президент.

Каждый ребенок рождается со способностями и талантами, напомнил глава государства.

"Надо только разбудить и взращивать их. Дети, выросшие в любви и ласке родителей, воспитателей, вырастают умными, жизнерадостными, образованными и духовно развитыми людьми. Поэтому мы должны уделять нашим детям больше времени, быть их самыми доверенными и близкими людьми. Вкладывать свои силы и душу в наших детей и внуков, стремиться воспитать настоящую личность, достойных граждан Отечества. Дорогие дети! Поздравляю вас с этим замечательным праздником! Желаю вам отличного настроения, долгих лет жизни, много-много счастья. Пусть все ваши желания и мечты сбудутся! Растите умными и честными, уважайте своих родителей, чтобы в будущем вы стали личностями, которые высоко поднимут знамя нашей Родины – Кыргызстана! Пусть хранит вас Всевышний!" - заключил Сооронбай Жээнбеков.