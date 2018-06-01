Кашкар Джунушалиев взял под свой контроль убийство похищенной девушки

Службой внутренних расследований МВД Кыргызской Республики проводится тщательное и объективное служебное расследование, по итогам которого будет дана оценка действиям каждого сотрудника милиции и их руководителей. В отношении сотрудников ОВД, допустивших нарушения законности, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до увольнения с органов внутренних дел.

Расследованием самого убийства занимается Следственная служба ОВД Жайылского района. Назначены все необходимые экспертизы. Оба следствия находится на контроле Министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева.

Также, прокуратурой Жайылского района по данному факту в отношении сотрудников милиции было возбуждено уголовное дело по статье 316 "Халатность" УК Кыргызской Республики.

И дальнейшее расследование данного уголовного дела было передано УКГНБ по Жайылскому району, сообщает пресс-служба МВД КР.