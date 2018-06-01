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Кашкар Джунушалиев взял под свой контроль убийство похищенной девушки

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- ВБ
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Службой внутренних расследований МВД Кыргызской Республики проводится тщательное и объективное служебное расследование, по итогам которого будет дана оценка действиям каждого сотрудника милиции и их руководителей. В отношении сотрудников ОВД, допустивших нарушения законности, будут приняты самые жесткие меры, вплоть до увольнения с органов внутренних дел.

Расследованием самого убийства занимается Следственная служба ОВД Жайылского района. Назначены все необходимые экспертизы. Оба следствия находится на контроле Министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева.

Также, прокуратурой Жайылского района по данному факту в отношении сотрудников милиции было возбуждено уголовное дело по статье 316 "Халатность" УК Кыргызской Республики.

И дальнейшее расследование данного уголовного дела было передано УКГНБ по Жайылскому району, сообщает пресс-служба МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/371204
Теги:
МВД, убийство, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
Болотбек
01.06.2018, 12:40

Не желаю никому плохого,но по халатности некоторых девушки с нами нет.

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