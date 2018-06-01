Вспышка менингита в Казахстане. Грозит ли опасное заболевание Кыргызстану?

Граждане Казахстана сообщают о вспышке в их стране энтеровирусного менингита. Так, по словам пользователя Facebook Erika Klyshbayeva, в больницы поступило уже более 50-ти пациентов.

По официальным данным казахстанских СМИ со ссылкой на Минздрав РК, наибольший подъем заболеваемости отмечается в Алматы. Там от этой инфекции уже скончались четыре человека. Еще один смертельный случай зафиксирован в Талдыкоргане.

Менингит – это сборное понятие. Оно включает все заболевания воспалительной природы, которые поражают оболочки головного мозга. Из вирусных процессов чаще всего диагностируется энтеровирусный менингит. На его долю приходится около 70 % всех вирусных менингитов. Также существует менингококковый и бактериальный виды данного заболевания.

В Кыргызстане, в отличие от соседей, роста заразившихся менингитом пациентов, к счастью, нет. По словам заведующей отделом Департамента профилактики заболеваний Госэпиднадзора КР Динары Оторбаевой, пик этой болезни республика наблюдала в 2013 году.

- Данное заболевание имеет сезонный характер. Например, бактериальные формы приходятся на зиму, а вот энтеровирусные - на весну-лето. Так как одним из путей передачи этого заболевания могут выступать стоячие водоемы. Если заболевший менингитом человек в них искупался, инфекцию могут подхватить и другие здоровые граждане. Особенно опасно оно для детей. При бактериальной форме оно влечет довольно серьезные осложнения: глухоту, судороги и проблемы с умственным развитием. В целом это касается и взрослых, ведь воспаление затрагивает непосредственно головной мозг. Поэтому исход может быть крайне плачевный – при несвоевременном лечении есть вероятность смерти пациента. И самолечение здесь попросту недопустимо, - рассказала VB.KG Оторбаева.

Бактериальный менингит наступает довольно резко, уточнила специалист Департамента.

- Инкубационный период менингита, т.е. от момента заражения до первых признаков болезни, зависит от типа конкретного возбудителя, но в основном составляет от 2 до 10 дней, а может и несколько часов. Основными симптомами являются головная боль, высокая температура тела, иногда повышенная свето- и звукочувствительность, лихорадка. Его лечение проводится ТОЛЬКО в условиях стационара. Передается опасное заболевание воздушно-капельным путем через кашель, чиханье, несоблюдение правил личной гигиены, употребление немытых продуктов, а также прием пищи немытыми руками и при купании в загрязненных водоемах, - предостерегла Оторбаева.

Что же касается ситуации в Казахстане, то специалисты ведомства работают в усиленном режиме, ведется ежедневный мониторинг выявления таких фактов и в Кыргызстане, пояснила специалист.

- Но на данный момент в нашей республике вспышки не зафиксировано. Ситуация с заболеваемостью менингитом как в Бишкеке, так и в регионах стабильна, - заверила Динара Сатаровна.