Заявление компании Чаарат

В связи с участившимися публикациями в ряде средств массовой информации статей относительно соглашения между компанией Centerra Gold Inc. ("Центерра") и представляющем интересы Кыргызской Республики Открытым Акционерным Обществом "Кыргызалтын" ("Кыргызалтын"), а также активным обсуждением этой темы в ряде социальных сетей и появляющихся там суждений, компания Chaarat Gold Holdings Limited ("Чаарат") намерена заявить:

26 марта 2018 года компания Чаарат действительно сделала официальное предложение компании Центерра о намерении приобрести ее кыргызстанский актив – компанию Кумтор Голд Компани, обладающую правами на разработку месторождения Кумтор в Иссык-Кульской области.

Компания Чаарат воздерживается от высказывания мнения относительно выхода в свет вышеупомянутых статьей, однако считает необходимым заявить, что не всегда разделяет мнение авторов. Вместе с тем, приводимые во многих публикациях цифры, взятые из открытых источников, лишь подтверждают привлекательность для Кыргызстана сделанного Центерре предложения. Действительно, речь идет не только о суммах, выплачиваемых Кыргызалтыну в виде дивидендов, а о суммах, в десятки раз больших, образующихся в результате полученной чистой прибыли. В соответствии с предложением Чаарата 100 % свободного денежного потока остается в Кыргызской Республике, как в виде доли Кыргызалтына, так и в виде дополнительных инвестиций Чаарата в разработку месторождения Чаарат, что значительно ускорит ввод в эксплуатацию его 2-ую очередь – участок Кызылташ, вслед за вводом 1-ой очереди – участка Тулькубаш. То есть, дополнительные, в сравнении с нынешним соглашением, сотни миллионов долларов могут влиться в экономику Кыргызстана, создав при этом дополнительные тысячи рабочих мест, существенно улучшив экономическую и социальную ситуацию в стране.

Чаарат не намерен комментировать различные спекулятивные утверждения и намеки авторов некоторых статей и комментаторов в социальных сетях и оставляет их на совести авторов.

Чаарат официально заявляет что не преследует никаких иных целей, кроме указанных в предложении, сделанном Центерре и позднее подтвержденных Правительству Кыргызской Республики. Предлагаемая сделка может быть совершена лишь с соблюдением абсолютной законности, полной прозрачности и опубликованием в СМИ всех экономических выкладок, доказывающих несомненную выгоду предлагаемой сделки для всех сторон.

Публикацией настоящего Заявления Чаарат подтверждает готовность к любым дискуссиям и переговорам по сути сделанного предложения.

Компания Чаарат

г. Бишкек

1 июня 2018 г.