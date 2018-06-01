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Игорный бизнес может ежегодно пополнять бюджет Кыргызстана на 50 млн $

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- ВБ
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С 1 января 2012 года в Кыргызстане оказались под запретом все казино и игорные залы. В 2015 г. вне закона также оказались букмекерские конторы и тотализаторы.

Основной мотивацией властей стала профилактика игромании и предотвращение разрушительных социальных явлений, включая рост преступности.

В то же время подтверждаются мнения экспертов, что проблему нельзя было решить полным запретом. Мы являемся свидетелями многочисленных спецопераций по выявлению подпольных казино и игровых залов. Наши граждане убивают там свои деньги и время, а огромные финансовые средства идут в обход бюджета страны в карманы организаторов незаконного бизнеса.

Более того, после закрытия казино около 12 тысяч кыргызстанцев потеряли работу и стали потенциальными трудовыми мигрантами, отказ от рулетки прилично опустошил и карман госбюджета – прежде игорный бизнес ежегодно приносил около 10 миллионов долларов.

Между тем первый, кто получил дивиденды от запрета казино в Кыргызстане – это казахский "Лас-Вегас", который находится в двухстах километрах от нашей границы. Туда довольно легко и быстро организовать туры и, соответственно, деньги, что раньше оставались в Кыргызстане, теперь благополучно утекают к соседям. Становятся явными предположения об инициаторах и лоббистах запрета казино.

Однако стоит отметить, что вопрос о реанимировании игорного бизнеса периодически поднимался отдельными политиками и бизнесменами. Тем более имеются положительные примеры организации такой деятельности в других странах, в том числе постсоветских.

Так, ежегодно поступления в бюджет Грузии от игорного бизнеса стремительно растут. Если в 2016 году в виде налогов поступило около 50 млн долларов США, то в 2017 году - уже более 70 млн долларов.

Имеются положительные примеры регулирования этой сферы в Беларуси, Казахстане и других постсоветских государствах. При чем, массового развития лудомании, социального разложения общества, роста преступности и иных негативных последствий игорного бизнеса, в этих странах не наблюдается.

Говоря о целесообразности открытия казино у нас в Кыргызстане, необходимо просто правильно установить "правила игры" и осуществлять строгий контроль за соблюдением законодательства. Следует полностью запретить допуск граждан Кыргызстана в игровые заведения, либо предусмотреть возрастные ограничения - не моложе 21 года, так же ввести запрет для государственных служащих. При этом допускать граждан КР строго по паспортам, т.е. не анонимное участие, а открытое, прозрачное.

Есть еще один существенный контраргумент - легализация преступных доходов (торговля оружием, наркобизнес и т.д.), с этим явлением можно бороться посредством верификации, а также иной системы налогообложения (ликвидировать патент, как это было ранее, и ввести налог на прибыль с валового дохода), таким образом, отмывать деньги будет просто не выгодно и небезопасно.

Учитывая успешный международный опыт работы казино в курортных зонах, в частности, в вопросе привлечения туристов – по статистике, до 70 % отдыхающих приезжает в такие зоны именно из-за наличия казино. Предполагаемая легализация игорной индустрии и открытие казино на берегу Иссык-Куля будут способствовать увеличению потока туристов в 2-3 раза, которые в свою очередь, будут не только играть в казино, но и жить, питаться и пользоваться другими видами сферы услуг. И, если каждый турист потратит в среднем по 500 долларов США, следовательно, дополнительные поступления в страну (а это - отчисления в местный и республиканский бюджет, в Соцфонд) составят от 500 млн. до 1 млрд. долларов в год, и это только по самым скромным подсчетам.

При этом надо отметить еще один важный момент - официальное трудоустройство граждан Кыргызстана, прием на работу в штат таких заведений по трудовым договорам, с условием обязательных отчислений страховых взносов и налогов. Высокооплачиваемую работу могут обрести более 20 тысяч кыргызстанцев.

Одним словом, преимущества легализации игорного бизнеса очевидны, и они для страны с переходной экономикой более весомы в противовес предполагаемым рискам.

В любом вопросе необходим тщательный анализ, взвешенный подход и поиск "золотой середины", приносящей максимальную пользу и выгоду для экономики Кыргызстана и его граждан.

Директор Центра исследований

социально-трудовых отношений

Эльдар Таджибаев

URL: https://www.vb.kg/371208
Теги:
бюджет, Казахстан, казино, налоги, Кыргызстан
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