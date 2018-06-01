Кто провоцирует истерику вокруг участка для китайского посольства?

ГП "Кыргыздипсервис" прокомментировали скандал вокруг выделения земельного участка для Посольства Китайской Народной Республики в г.Бишкек.

В последние дни вопрос о выделении земли для Посольства КНР в г.Бишкек был освещен во всех СМИ, обсуждается в соцсетях и вызвал широкий резонанс.

Участок в юго-западной части Бишкека, где ныне расположено Посольство КНР, был ранее передан на основании Постановления мэрии г.Бишкек № 712 от 2 октября 2003 года в арендное пользование сроком на 49 лет под проектирование и строительство комплекса зданий Посольства КНР.

При этом была достигнута договоренность о предоставлении китайской стороной земельного участка для размещения диппредставительства Кыргызской Республики размером 25 соток в центре Пекина на аналогичный период. Кроме того, китайская сторона намерена осуществить строительство всего комплекса зданий посольства Кыргызской Республики в столице Китая.

Справочно: в г.Пекин рыночная стоимость земельного участка в центре города составляет от 2500-3800 тыс.долларов США за 1 кв.м (или около 9,5 млн долл. США), при этом в г.Бишкек цена за 1 кв.м. земельного участка стоит на порядок дешевле.