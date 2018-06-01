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Кто провоцирует истерику вокруг участка для китайского посольства?

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- ВБ
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ГП "Кыргыздипсервис" прокомментировали скандал вокруг выделения земельного участка для Посольства Китайской Народной Республики в г.Бишкек.

В последние дни вопрос о выделении земли для Посольства КНР в г.Бишкек был освещен во всех СМИ, обсуждается в соцсетях и вызвал широкий резонанс.

Участок в юго-западной части Бишкека, где ныне расположено Посольство КНР, был ранее передан на основании Постановления мэрии г.Бишкек № 712 от 2 октября 2003 года в арендное пользование сроком на 49 лет под проектирование и строительство комплекса зданий Посольства КНР.

При этом была достигнута договоренность о предоставлении китайской стороной земельного участка для размещения диппредставительства Кыргызской Республики размером 25 соток в центре Пекина на аналогичный период. Кроме того, китайская сторона намерена осуществить строительство всего комплекса зданий посольства Кыргызской Республики в столице Китая.

Справочно: в г.Пекин рыночная стоимость земельного участка в центре города составляет от 2500-3800 тыс.долларов США за 1 кв.м (или около 9,5 млн долл. США), при этом в г.Бишкек цена за 1 кв.м. земельного участка стоит на порядок дешевле.

URL: https://www.vb.kg/371211
Теги:
Китай, посольство, Кыргызстан, МИД
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Комментарии
Реалист
01.06.2018, 15:21

Справочно: в г.Пекин рыночная стоимость земельного участка в центре города составляет от 2500-3800 тыс.долларов США за 1 кв.м (или около 9,5 млн. долл. США), при этом в г.Бишкек цена за 1 кв.м. земельного участка стоит на порядок дешевле.Ну, если исходить из таких расценок, то скоро вся Киргизия может стать небольшой китайской провинцией.

Они, например, построят стадион в центре Пекина, отдадут его Киргизии, а взамен заберут всю страну. В итоге и вся страна и стадион окажутся ихними.

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Клоуны
01.06.2018, 15:25

Бред истерить, землю не продают, не отдают месторождение или чего. Даже конфликтующие СССР и США предоставляли друг другу земли. Для посольства можно, и цены совершенно разные. Правда строить китайцам наше посольство я бы не разрешил. Пусть лучше дадут деньги и КР по тендеру наймет вообще нейтральную страну. А то напичкают микрофонами

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Райзап
01.06.2018, 15:57

Клоуны

Бред истерить, землю не продают, не отдают месторождение или чего. Даже конфликтующие СССР и США предоставляли друг другу земли. Для посольства можно, и цены совершенно разные. Правда строить китайцам наше посольство я бы не разрешил. Пусть лучше дадут деньги и КР по тендеру наймет вообще нейтральную страну. А то напичкают микрофонами

Да хорош "пусть лучше дадут капусту ", наши как всегда бабло крысанут а вместо здания посольства юрту поставят и скажут жарайт 

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Клоуны Пи...
01.06.2018, 16:57

Райзап

Клоуны

Бред истерить, землю не продают, не отдают месторождение или чего. Даже конфликтующие СССР и США предоставляли друг другу земли. Для посольства можно, и цены совершенно разные. Правда строить китайцам наше посольство я бы не разрешил. Пусть лучше дадут деньги и КР по тендеру наймет вообще нейтральную страну. А то напичкают микрофонами

Да хорош "пусть лучше дадут капусту ", наши как всегда бабло крысанут а вместо здания посольства юрту поставят и скажут жарайт 

Нет, китайцы так не дадут. Имеется в виду выделят, а тендер пусть проведет МИД, и через ЖК утвердят международного подрядчика с хорошей репутацией. Нашим бир тыйын в руки нельзя.

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