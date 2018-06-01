Бесплатное мороженное, рисунки на асфальте. Чем еще порадовала мэрия детей?

В рамках запланированных мероприятий ко Дню защиты детей муниципальной администрацией мэрии города Бишкек по Свердловскому району проведен ряд насыщенных праздничных мероприятий для детей и их родителей на 47 участках района, с раздачей мороженого и подарков.

Для детей была организована концертная программа, спортивные мероприятия, конкурсы рисунков на асфальте, выступления клоунов и другие развлекательные игры. Дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья посетили развлекательно-игровую площадку "Европарк".

Также в Театре юного зрителя имени Б. Кыдыкеева для детей была организована праздничная программа и показ спектакля "Мой любимый папа", который заинтересовал не только юных зрителей, но и их родителей.

Во всех жилых массивах района, в парках "Красный строитель" и "Аул" также проведены праздничные мероприятия, спортивные состязания для детей, в ходе которых детям были вручены канцелярские подарки и мороженое.

Глава района Самарбек Болотбеков также поздравил юных жителей с этим прекрасным праздником детства, пожелал крепкого здоровья, счастливого и беззаботного детства.

Всего мероприятия только Свердловского района охватили свыше 6 тысяч детей.