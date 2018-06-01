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Все на рыбалку! Снят временный запрет на лов рыбы в водоемах

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- Виктория Григоренко
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С сегодняшнего дня рыбаки вновь смогут отправиться за уловом на водоемы Чуйской области - снят ежегодный запрет. Об этом VB.KG сообщил председатель "Чуй-Бишкекского общества охотников и рыболовов" Евгений Катулевский.

- Он вводится ежегодно на время нереста рыбы. В этом году запрет выпал на 1 мая – 1 июня. Поэтому с завтрашнего дня разрешены все виды рыбалки на Ала-Арчинском, Чумышском, Сокулукском и других водохранилищах. А вот на реках ограничение, напротив, вступит в силу только 15 июня и продлится до 15 июля. В это время на нерест идет асман, и рыбалка незаконна, - пояснил Катулевский.

Однако, чтобы отдых не превратились в браконьерство, председатель напомнил про покупку обязательной путевки на лов.

- Приобрести ее можно в Департаменте рыбного хозяйства при Минсельхозе. Например, общее разрешение на всю рыбу: лещ, карась и др. стоит 187 сомов на три дня. На те озера, которые наше общество арендует у государства, мы выдаем собственные путевки, - пояснил Евгений Юрьевич.

URL: https://www.vb.kg/371215
Теги:
охота, Чуйская область, экология, Кыргызстан
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