В Кыргызстане все больше рождается детей с пороками развития

Ежегодно число обращений в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи г. Бишкек увеличивается. Врачи принимают около 190 тысяч детей, из них более 20 тысяч получают стационарное лечение. Об этом рассказал главный врач ГДКБ СМП Талант Омурбеков сегодня во время празднования в больнице Международного дня защиты детей.

- У нас 20 отделений. Больница рассчитана на 420 коек, из них 20 коек – реанимационные. Ежегодно мы проводим примерно 6 тысяч операций. В последние годы растет число детей с врожденными пороками развития, увеличиваются травмы, включая дорожные. У нас есть свои особенности оказания неотложной помощи. В каждом сезоне есть свои болезни. Летом, например, увеличивается количество кожных, гнойных и воспалительных заболеваний органов брюшной полости. У нас есть такие специализированные отделения, как проктология, где оказывается помощь детям с врожденными аномалиями и заболеваниями толстого кишечника. Есть отделения патологии и хирургии новорожденных, отделение патологии почек, легочной хирургии, куда поступает большое количество детей с инородными телами в дыхательных путях и в пищеводе. Я много раз говорю про монеты, которые дают детям в качестве игрушки, при глотании они застревают в пищеводе и приводят к тяжелым осложнениям, - рассказал Талант Омурбеков.

Он также отметил, что специальная бригада в любое время дня и ночи готова оказать помощь.

- Ежедневно на дежурство заступает 18 врачей, в бригаде мы специально предусмотрели тех специалистов, на которых есть постоянный спрос по характеру травм и заболеваемости. У нас дежурят два травматолога и пять хирургов. Всегда наготове нейрохирурги. В двух отделениях общей реанимации и реанимации новорожденных круглые сутки дежурят врачи: анестезиолог, педиатры, ЛОР-врачи. Вся бригада подобрана таким образом, чтобы, когда поступит больной ребенок, не получилось так, что у нас нет специалиста, - говорит главврач.

В честь Международного дня защиты детей, для маленьких пациентов был организован концерт. Выступили дети из музыкальной школы №4, медработники украсили отделения, на обед приготовили угощения и сладости, а сотрудники ГУОБДД подарили ребятам шары и подарки.