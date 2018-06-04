Побег Шадиева: слишком важный и опасный свидетель

Из страны сбежал не просто политик, против которого возбуждено уголовное дело. Обвиняемый Аскарбек Шадиев - носитель важной информации, которая в разы ценнее оставленных им активов! Такое заявление сделал редакции VB.KG политолог Марс Сариев.

- Шадиеву целесообразней было бежать из страны. Он давно в политике. Причем был непотопляемым при разной власти. Он слишком многое знает. Про ту же модернизацию ТЭЦ в бытность его министром энергетики, про китайскую компанию, про то, кто и как на самом деле подписывал злополучное соглашение с ТВЕА. И много прочего. Он один из ключевых фигурантов. Следственным органам от него нужна была информация, благодаря которой в разы увеличилось бы число фигурантов по коррупционным преступлениям. Если бы Шадиев был задержан, он бы начал рассказывать про все эти схемы. Поэтому это невыгодно многим, в том числе самому Аскарбеку Шадиеву, - считает Сариев.

Политолог полагает, что экс-вице-премьер Шадиев не вернется в Кыргызстан.

Напомним, Госкомитет нацбезопасности распространил информацию, что Аскарбек Шадиев всё-таки бежал из страны.

Причем сделал он это весьма изощренно. Якобы. Сначала 27 апреля через броды нелегально пересек госграницу с Таджикистаном, оттуда вылетел в Москву, и далее - в Нью-Йорк.

Тогда как только накануне этого заявления, 31 мая, на пресс-конференции секретарь Совета безопасности предположил, что Аскарбек Шадиев еще находится на территории Кыргызстана, ведь покинуть страну во время следствия - значит добровольно "подписаться" на еще одну статью.

Кроме того, "Вечерку" ранее коллеги по "Бир Болу" уверяли, что Шадиев "не тот человек, который будет прятаться". В качестве аргумента приводился и тот факт, что у Шадиева весьма солидный список имущества, находящегося в Кыргызстане.

Напомним, все активы политика в рамках возбужденного уголовного дела были арестованы. По некоторым данным, это 25 компаний, семь объектов недвижимости, автомобиль и доля в 12 компаниях. В том числе компания KARVEN Group и ТРК "Ала-Арча".