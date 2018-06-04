Уходит эпоха. Бишкек прощается с Леонидом Тузовым...

Печальная новость. Сегодня Бишкек проводит в последний путь ветерана Великой Отечественной войны, доктора физико-математических наук, профессора Леонида Тузова. Его сердце остановилось накануне ночью.

Все, кто его знал или работал с ним, очень тепло отзываются о нем не только как о профессиональном педагоге и ученом, но прежде всего как о человеке.

Леонид Васильевич прошел войну. На фронт попал в 19 лет в составе 1811-го самоходного Красноармейского Нарвского артиллерийского полка. Участвовал в освобождении от фашистов территории Польши и ее столицы Варшавы.

После войны Тузов окончил педагогический институт и был принят в аспирантуру при кафедре теоретической физики. Он - единственный педагог, чья деятельность в КНУ начинается с момента образования университета – то есть более 70 лет.

Ветеран награжден шестью орденами и 16 медалями СССР и КР, ему присвоены почетные звания "Отличник народного образования Киргизской ССР", "Отличник просвещения СССР", "Заслуженный работник образования КР", а также почетный знак ДОСААФ СССР.

Сильные испытания выпали на долю Леонида Тузова и в последние годы. Утром 13 марта 2017 года в его квартиру обманом проникли две женщины. Связав пенсионера, они забрали боевые награды и деньги, которые фронтовик копил на операцию на сердце. Преступление вызвало волну негодования среди общественности. Деньги для ветерана, к счастью, нашли - приказ о выделении 200 тысяч сомов подписал на тот момент президент страны Алмазбек Атамабаев, а преступницы были осуждены на 12 и 9 лет. Однако и без того слабое здоровье ветерана было подорвано.

Леонид Васильевич воспитал целую плеяду учеников-ученых. И каждый из них вспоминает о профессоре и прекрасном физике с восхищением и трепетом. Настоящий педагог, умевший увлеченно, с энтузиазмом вести учебную, научную и воспитательную работу со студенческой молодежью и молодыми специалистами, вкладывая часть свое сердца в каждого.

Редакция VB.KG выражает искренние соболезнования нашему коллеге, сыну Леонида Васильевича Александру Тузову, близким и родным ученого.

Память об Леониде Тузове навсегда останется в истории Кыргызстана и всех, кто с ним работал и дружил.