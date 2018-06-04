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Прямо сейчас в правительстве Кыргызстана обсуждают убийство Бурулай

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- ВБ
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В данный момент в правительстве КР проходит внеочередное совещание. Обсуждают чудовищное убийство 19-летней Бурулай. Об этом VB.KG сообщили источники в МВД КР.

Члены кабмина пытаются выработать меры предупреждения подобных трагедий.

В пресс-службе правительства VB.KG пообещали, что официальная информация будет чуть позже. В Министерстве внутренних дел уточнили, что глава ведомства также, скорее всего, даст собственные комментарии и оценку произошедшему.

Напомним, 19-летняя Бурулай была убита в отделении милиции. Ранее ее похитил для вступления в брак 30-летний мужчина. Но после заявления родственников девушки в милицию "жениха" и его пособника задержали, но попав в милицию, мужчина спокойно смог зайти в комнату, где находилась девушка, и нанес ей несколько смертельных ранений ножом.

Против сотрудников милиции, допустивших подобное, возбуждено уголовное дело.

URL: https://www.vb.kg/371227
Теги:
МВД, похищение, правительство, убийство
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