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"Делать тактичное и корректное обращение к туристам" призвал глава МВД

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- ВБ
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2 июня 2018 года министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев совершил рабочий визит в Иссык-Кульскую область с целью проверки и изучения организации работ по борьбе с преступностью, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений. Подобные выезды в регионы министр внутренних дел планирует проводить регулярно. Будет лично знакомиться с оперативной обстановкой в каждом районе и городе, проверять условия работы сотрудников милиции, работу отделов, участковых пунктов милиции, стационарных постов, а также беседовать с личным составом и проводить прием граждан.

По прибытии министра внутренних дел в г. Чолпон-Ата на территории аэропорта состоялся гарнизонный развод личного состава подразделений ОВД Иссык-Кульской области, комплексных сил и средств органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности в летний туристический сезон. Выступая перед личным составом глава МВД подчеркнул, что одна из главных задач органов внутренних дел – это поддержание правопорядка в регионах, улучшение оперативной обстановки, повышение уровня доверия населения, а в преддверии туристического сезона милиция должна выполнять свои обязанности на высоком уровне.

"От всех нас требуется строго соблюдать законность и дисциплину, быть вежливым, делать тактичное и корректное обращение, особенно к иностранным туристам, оперативно реагировать на все жалобы и обращения. А самое главное, мы должны принять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, прибывающих туристов, отдыхающих. Особенно необходимо выполнять работу на высоком уровне здесь, где сосредоточено большое количество курортно-оздоровительных учреждений. У нас достаточно сил и средств, чтобы выполнить все задачи по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан во время нынешнего туристического сезона на должном уровне. Руководителям всех подразделений поручено взять под личный контроль проведение мероприятий в целях профилактики правонарушений и преступлений", - заявил Джунушалиев.

В Иссык-Кульском районном отделе милиции министр проинспектировал организацию деятельности дежурной части, поинтересовался, как ведется приём и регистрация поступающих заявлений и сообщений, ознакомился с условиями работы сотрудников территориального подразделения, проверил работу других служб, а также изолятора временного содержания.Побеседовал с руководителями, ветеранами милиции и личным составом ОВД, ознакомился с условиями несения службы, обсудил оперативную обстановку на подведомственной территории.

Кашкар Джунушалиев обратил внимание подчиненных на неукоснительное соблюдение служебной дисциплины. Принимая во внимание, что наибольшее количество учреждений лечения и отдыха расположено в Иссык-Кульском регионе, и основная масса туристов приезжают в данный район, поставил перед сотрудниками подразделений ряд приоритетных задач, направленных на улучшение оперативно-служебной деятельности.

"Кыргызстан стремится стать лучшей туристической страной в Центральной Азии, и туризм является перспективной отраслью, в этой связи мы должны серьезно озаботиться вопросами, связанными с обеспечением безопасности отдыхающих, на милицию возлагается большая ответственность", - отметил Кашкар Джунушалиев.

Министерством внутренних дел в целях принятия мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона реализован целый комплекс оперативных и профилактических мероприятий. Во всех отделениях ОВД Иссык-Кульского района будут нести дежурство мобильные группы для своевременного и оперативного

реагирования на поступающие заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях.

Глава ведомства обозначил основные приоритетные направления: обеспечение общественной безопасности граждан и общества, противодействие преступности, совершенствование системы профилактики правонарушений, оздоровление криминальной ситуации на улицах и в общественных местах; милиция должна быть ориентирована на оказание помощи гражданам, чтобы общественность доверяла ей, нужно соответствовать высоким критериям; укрепление служебной дисциплины в подразделениях органов внутренних дел, усиление работы по очищению рядов от недобросовестных сотрудников, выявление и пресечение коррупционных проявлений, фактов укрывательства, взяточничества с использованием служебного положения; совершенствование комплексных мер по реформированию ОВД.

Во время беседы с ветеранами милиции Кашкар Джунушалиев выслушал обращения и пожелания, и ответил на интересующие их вопросы. Были затронуты важные и актуальные вопросы, в том числе предметом обсуждения были работы по реформированию органов внутренних дел. Он подчеркнул, что реформирование это не просто смена вывески, а системные изменения в правоохранительных органах, будет проведена работа по изменению и обновлению, соответствующему современным требованиям, скоро вступают в силу новые редакции Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов, в Административный кодекс. Кроме этого разработан другой законопроект, который скоро будет вынесен на рассмотрение.

Останавливаясь на деятельности подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения, он рассказал о необходимости реализации комплекса мер по повышению безопасности на дорогах, кроме того акцентировал внимание на имеющие грубые нарушения со стороны водителей транспортных средств, а порой и неподчинение законным требованиям.

URL: https://www.vb.kg/371233
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, МВД, Кашкар Джунушалиев
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