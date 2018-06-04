Сына кыргызки и белоруса называют новым музыкальным гением

Даниэль Лозакович родился в Стокгольме в 2001 году. Его мама – бухгалтер из Киргизии, а отец – белорус, владелец транспортно-строительной фирмы, пишет "Беларусь сегодня".

Когда ребенку не было и семи лет, родители отвели его в музыкальную школу и предложили самому выбрать инструмент, на котором мальчик будет играть. Он, не задумываясь, выбрал скрипку, хоть и видел ее первый раз в жизни. "В прошлой жизни я был скрипачом", - признавался он несколько лет спустя.

Никто из школьных педагогов не хотел брать его к себе в класс, потому что большинство детей начинают занятия на скрипке в 3-4 года, а он был уже "переросток". Но нашлась одна учительница из Ташкента, которая согласилась, и всего два года спустя ее ученик с успехом выступал в концертах Владимира Спивакова, выиграл Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" (на котором, к слову, в 2014 году победил Владислав Хандогий), а престижный фестиваль в Вербье изменил свои правила, лишь бы в нем смог участвовать этот чудо-ребенок.

С тех пор Даниэль успел подрасти и объехать весь мир. Особенно часто он бывает в Москве и Санкт-Петербурге, выступает со Спиваковым и Гергиевым. Он играет на скрипке Страдивари. Недавно состоялся его японский дебют.

И вот свежайшая новость. Даниэль Лозакович стал самым молодым в истории артистом, чей сольный диск выпущен фирмой Deutsche Grammophon. На диске произведения Баха, его концерты и партита №2.

Очень хочется верить, что скоро мы услышим Лозаковича в Минске, пишет "Беларусь сегодня".

От "Вечерки" добавим, что и в Бишкеке были бы рады такому талантливому гостю!