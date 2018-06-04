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Рысалиев: Салянова так и не дала ход делу по освобождению Батукаева

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- Марина Осипова
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Экс-глава МВД Зарылбек Рысалиев заявил VB.KG, что на сегодняшний день дело по поводу незаконного освобождения Азиза Батукаева изучается в Госкомитете нацбезопасности.

- В свое время я обращался с этим вопросом к Аиде Саляновой. И дело было возбуждено. Но ход ему она не дала. Как вы думаете, почему? Потому что некоторые люди, даже противно называть их имена, причастные к этому событию, были из той же, что и генпрокурор партии, - говорит Рысалиев.

Сейчас же, уточняет экс-глава МВД, он напомнил об этом деле новому генпрокурору.

- Надеюсь, что с приходом этой власти дело по поводу незаконного освобождения Батукаева будет доведено до конца, а виновные - наказаны. Я ждал пять лет, и теперь скажу следствию все. Раньше все мои призывы власть игнорировала, - сожалеет Рысалиев.

В интервью одному из отечественных СМИ Зарылбек Кылычбекович заявил, что знает, кто и сколько денег получил за освобождение Батукаева. Экс-министр намерен дождаться окончания следствия, и по его результатам подать иски против тех, кто обвинял именно его в причастности к этому скандальному освобождению.

Среди таковых - Кулов, Атаханов, Болот Шер.

Будем следить за ходом следствия.

URL: https://www.vb.kg/371237
Теги:
Болот Шер, Зарылбек Рысалиев, Феликс Кулов, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, ГКНБ
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Комментарии
Бишкек
04.06.2018, 15:19

Если закрыть в СИЗО ГКНБ хотя бы на 48 часов женоподного Атаханова Шамиля и его сына Данияра, они всех сдадут с потрохами. За Атахановым шлейф преступлений. Эта трусиха всех сдаст. Ее посадить нужно.

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